Во Франции призвали к радикальным мерам из-за инцидента с МиГ-31
Франция должна выйти из НАТО из-за лжи Эстонии о якобы нарушении ее воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.
Политик утверждает, что появилась новая ложная информация, направленная на разжигание паники и подталкивание к войне. На этот раз речь идет об Эстонии, отметил Филиппо.
Он напомнил о предыдущих случаях дезинформации со стороны стран Североатлантического альянса. В частности, лидер партии «Патриоты» упомянул ложные обвинения в глушении GPS-сигнала самолета главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а также о предполагаемом саботаже газопроводов «Северные потоки».
