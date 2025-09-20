Достижения.рф

Во Франции призвали к радикальным мерам из-за инцидента с МиГ-31

Филиппо призвал Францию выйти из НАТО из-за лжи Эстонии о российских МиГ-31
Фото: iStock/Alex-S

Франция должна выйти из НАТО из-за лжи Эстонии о якобы нарушении ее воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.



Политик утверждает, что появилась новая ложная информация, направленная на разжигание паники и подталкивание к войне. На этот раз речь идет об Эстонии, отметил Филиппо.

Он напомнил о предыдущих случаях дезинформации со стороны стран Североатлантического альянса. В частности, лидер партии «Патриоты» упомянул ложные обвинения в глушении GPS-сигнала самолета главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а также о предполагаемом саботаже газопроводов «Северные потоки».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0