«Реализуйтесь по специальности»: Захарова отреагировала на угрозы Литвы

20 сентября 2025, 14:57

Захарова посоветовала министру обороны Литвы заняться собой

Мария Захарова (Фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova

Россия пожелала министру обороны Литвы Довиле Шакалене реализоваться по специальности, которая связана с юридической психологией. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Слова дипломата передаёт ТАСС.





Поводом для такой реакции стали предыдущие заявления Шакалене, в которых она заявила, что силы НАТО имеют право сбивать российские истребители.

«Специалист по психологии проявила компетентность в собственных фобиях. Желаем «магистру юридической психологии» реализоваться по специальности», — высказалась Захарова.