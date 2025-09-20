«Реализуйтесь по специальности»: Захарова отреагировала на угрозы Литвы
Захарова посоветовала министру обороны Литвы заняться собой
Россия пожелала министру обороны Литвы Довиле Шакалене реализоваться по специальности, которая связана с юридической психологией. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Слова дипломата передаёт ТАСС.
Поводом для такой реакции стали предыдущие заявления Шакалене, в которых она заявила, что силы НАТО имеют право сбивать российские истребители.
«Специалист по психологии проявила компетентность в собственных фобиях. Желаем «магистру юридической психологии» реализоваться по специальности», — высказалась Захарова.Напомним, что министр обороны Литвы ранее прокомментировала информацию о якобы проникновении самолетов ВКС России в воздушное пространство Эстонии. Позже Минобороны России опровергло сообщения о нарушении воздушной границы.
В ведомстве пояснили, что три истребителя МиГ-31 совершали плановый перелёт из Карелии на аэродром в Калининградской области.