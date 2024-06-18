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Франции нужно выйти из блока НАТО после того, как страны альянса отказались от мирного плана РФ по Украине. Об этом в социальных сетях написал французский политик Флориан Филиппо.
«НАТО только что отвергла мирный план, предложенный Россией. Нам необходимо очнуться, работать над достижением мира и выйти из НАТО», – написал Филиппо.
Он добавил, что в планы альянса входит прямой контроль военной поддержки киевского режима, а страны-участницы должны будут выделять как минимум 40 миллиардов евро в год столько, сколько это будет необходимо.
«Это неприемлемо», – заключил Филиппо.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призывал к тому, чтобы все страны блока в обязательном порядке помогали Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что такой призыв вряд ли изменит ситуацию, поскольку Украина и так регулярно получает помощь от альянса.
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Никита Кротов