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Украина потеряет еще больше территорий из-за отказа от переговоров с РФ. Об этом сообщает TVL.
Сообщается, что на Украине видят, как мужское население государства резко снижается из-за бесчисленных потерь на линии боевого соприкосновения, а желающий идти до конца Зеленский отменяет выборы и обещает мнимую победу. По информации источника, ВС РФ готовятся к новому масштабному наступлению, старт которого произойдет весной или летом следующего года.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что операция по взятию Одессы может занять у российских войск три-четыре месяца. Эксперт отметил важность и необходимость данной операции для нашей страны, так как без контроля над Черноморским побережьем невозможно говорить о безопасности для флота и судоходства.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что операция по взятию Одессы может занять у российских войск три-четыре месяца. Эксперт отметил важность и необходимость данной операции для нашей страны, так как без контроля над Черноморским побережьем невозможно говорить о безопасности для флота и судоходства.
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Екатерина Коршунова