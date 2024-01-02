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Во Франции Зеленскому очертили новые границы Украины

TVL: Украина потеряет еще больше территорий из-за отказа от переговоров с РФ
02 января 2024, 17:26
Фото: iStock/Liukov

Фото: iStock/Liukov

Украина потеряет еще больше территорий из-за отказа от переговоров с РФ. Об этом сообщает TVL.
Сообщается, что на Украине видят, как мужское население государства резко снижается из-за бесчисленных потерь на линии боевого соприкосновения, а желающий идти до конца Зеленский отменяет выборы и обещает мнимую победу. По информации источника, ВС РФ готовятся к новому масштабному наступлению, старт которого произойдет весной или летом следующего года.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что операция по взятию Одессы может занять у российских войск три-четыре месяца. Эксперт отметил важность и необходимость данной операции для нашей страны, так как без контроля над Черноморским побережьем невозможно говорить о безопасности для флота и судоходства.


Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Посол Франции в Киеве рассказал о новом подходе к конфликту на Украине
Посол Франции в Киеве Весьер заявил об изменении формата помощи Украине
02 января 2024, 16:11

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Посол Франции в Киеве Гаэль Весьер заявил, что Париж будет постепенно менять формат помощи украинским войскам. Об этом сообщает France Info.
Отмечается, что Франция продолжит поставлять Украине оружие, однако посол отметил, что цель французских поставок — это производство больше оружия в Киеве, а не существование ВСУ только за счет безвозмездных поставок и финансирования. По словам Весьера, для перехода от одной стратегии к другой необходимо время.

Ранее вице-премьер Великобритании Оливер Дауден в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что власти Соединённого Королевства готовы «на протяжении многих лет» оказывать военную и финансовую помощь Украине в ходе ее конфликта с Россией.

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При обстреле Белгорода погиб мужчина, пять человек пострадали
Гладков: при обстреле Белгорода погиб мужчина, пять человек пострадали
02 января 2024, 15:50

Фото: iStock/tiero

Губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале, что из-за удара ВСУ по Белгороду погиб мужчина, еще пять человек пострадали.
Отмечается, что мужчина погиб в тот момент, когда рядом с его ​автомобилем разорвался снаряд. Четыре человека получили осколочные ранения, когда находились у авторынка. Еще одна пострадавшая ​девушка находится в ​травмпункте.

Ранее сообщалось, что Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью четыре запущенные с Украины ракеты реактивной системы залпового огня «Ольха». Гладков также рассказал, что пострадал один человек. Его госпитализировали с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Украинец отбился от военкомов при помощи газового баллончика - видео
Три украинских военкома не смогли «могилизовать» одного гражданского
02 января 2024, 15:32

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Мобилизация на Украине приобретает всё более широкие масштабы, что неудивительно, учитывая катастрофические потери. Однако некоторым жителям страны удаётся не покориться силовым методам, которые используют военкомы для привлечения новобранцев на военную службу.
Сумел избежать отправки на фронт герой публикации телеканала Readovka, который снимал на видео попытки троих бравых сотрудников одного из территориальных центров комплектации, которые, по сути, взяли на себя функции военкоматов. Мужчина, судя по голосу, довольно молодой, сразу предупредил дюжих парней в камуфляже, чтобы они не смели к нему приближаться, назвав их идиотами.

«Военные хотят, чтобы вместо них гражданские воевали!» — возмущался украинец.

Это был один из немногих печатных комментариев. Видимо, отнюдь не трусливый автор видео предлагал каждому из троицы военкомов поговорить с ним один на один, но те предпочитали действовать в стае и постарались окружить несговорчивого соотечественника. Тогда тот предупредил, что у него есть перцовый баллончик, который он не замедлит пустить в ход. Махнув рукой на несостоявшегося кандидата «на мясо», «могилизаторы» сели в микроавтобус и уехали.






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Минобороны: Войска РФ нанесли удары по объектам ВПК на Украине
02 января 2024, 14:52

Фото: istockphoto/Artyom_Anikeev

Вооружённые силы Российской авиации нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и связанной с ней инфраструктуры на территории Украины. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
В частности, атакам подверглись предприятия, занимающиеся производством ракет, беспилотных летательных аппаратов. Были также нанесены удары по заводам, где ремонтировали повреждённую в сражениях боевую технику, сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства. Большая часть предприятий, атакованных российскими военными, находится в Киеве и пригородах украинской столицы.

По сообщению Минобороны РФ, большинство ударов наносились с использованием беспилотных летательных аппаратов, которые с воздуха также поддерживали самолёты Военно-космических сил России. Также имеется информация о массовом использовании гиперзвуковых ракет «Кинжал», которые «доставили по назначению» истребители Миг-31.

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Эксперт объяснил, зачем Зеленский пытается выдать успехи России за неудачу
Эксперт: Зеленский пытается внушить оптимизм ВСУ, выдав успех ВС РФ за неудачу
02 января 2024, 14:23

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Военный аналитик, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил в беседе с РИА Новости, что Владимир Зеленский пытается внушить оптимизм ВСУ, выдавая в своих заявлениях явный стратегический успех российской армии в 2023 году якобы за неудачу.
Эксперт отметил, что украинский лидер говорит, что армия России не взяла ни одного крупного города, но данной задачи в рамках оборонительной операции «не ставилось». Коротченко подчеркнул, что задача ВС РФ в 2023 году заключалась в выстраивании оборонительных позиций и проведении стратегической оборонительной операции для прорыва противником российских позиций.

Ранее в Минобороны России сообщили, что дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью четыре запущенные с Украины ракеты реактивной системы залпового огня «Ольха».

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«Военное дело»: В Киеве поражен подземный бункер, погиб заместитель Залужного
02 января 2024, 14:10

Фото: iStock/Motortion

В Киеве уничтожен подземный командный пункт, на котором находился заместитель главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом пишет «Военное дело».
Отмечается, что не называется имя погибшего помощника Залужного. Официального подтверждения от украинских войск на данный момент не публиковалось.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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Минобороны рассказало об уничтожении ракет над Белгородской областью
МО: средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 4 ракеты РСЗО «Ольха»
02 января 2024, 13:52

Фото: iStock/3D_generator

Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью четыре запущенные с Украины ракеты реактивной системы залпового огня «Ольха». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, попытки были пресечены примерно в 12 часов мск. Атака была успешно предотвращена усилиями российских войск.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале, что система ПВО сбила четыре воздушные цели при подлете к Белгороду. По словам местных жителей, прозвучало двадцать взрывов.

Гладков рассказал, что пострадал один человек. Его госпитализировали с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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На подлете к Белгороду сбили четыре воздушные цели
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ВС РФ уничтожили взвод украинских Leopard 2 на сватовском направлении
02 января 2024, 13:25

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko

Почти половина из поставленных Украине Leopard-2 выведена из строя. Об этом сообщает Министерстве обороны России.
Российские военные уничтожили взвод украинских танков Leopard 2А6 на сватовском направлении с помощью высокоточных боеприпасов.

Отмечается, что противник с привлечением бронетанкового взвода предпринял попытку атаки российских позиций в районе населенного пункта Терны.

Ранее сообщали, что глава Белгородского региона Вячеслав Гладков опубликовал в своем телеграм-канале, что система ПВО ликивидировала четыре воздушные цели при подлете к Белгороду.

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#минобороны
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Военэксперт рассказал, сколько времени потребуется ВС РФ для взятия Одессы
Военэксперт Кнутов: операция ВС РФ по взятию Одессы может занять четыре месяца
02 января 2024, 13:18

Фото: iStock/Anna_Anikina

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что операция по взятию Одессы может занять у российских войск три-четыре месяца. Об этом сообщает NEWS.ru.
«Взятие Одессы теоретически возможно. На сегодняшний день Россия имеет потенциал форсировать Днепр и, соответственно, также двинуться вдоль Черного моря с целью освобождения Николаева, Одессы, вообще черноморской части побережья, которая сейчас контролируется Украиной, но исторически всегда принадлежала России, являлась частью Новороссии и с выходом соответственно к Приднестровью», — приводит слова Кнутова NEWS.ru.
Эксперт отметил важность и необходимость данной операции для нашей страны, так как без контроля над Черноморским побережьем невозможно говорить о безопасности для флота и судоходства.

Кнутов подчеркнул, что в этом случае следует рассматривать не только штурм города.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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