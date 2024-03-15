Фото: сайт Кремля
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что после интервью президента Франции Эммануэля Макрона необходимо восстановить правду и больше не допускать лжи о конфликте на Украине.
Филиппо отметил, что за тридцать минут французский лидер «произнес не менее восьми вопиющих нелепостей и большой лжи о войне на Украине». Политик подчеркнул, что восстановление истины необходимо также для того, чтобы избежать манипуляций, разрушения и войны.
Ранее Эммануэль Макрон сообщил, что прочный мир на Украине может быть достигнут только после передачи полуострова под контроль Киева. Его заявления поддержал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, который добавил, что РФ необходимо разрушить.
Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Франция все больше вовлекается в конфликт на Украине. Песков отметил, факт того, что Россия противник для Франции, является очевидным.
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Екатерина Коршунова