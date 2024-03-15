Франция готова повысить степень своей вовлеченности в конфликт на Украине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Франция все больше вовлекается в конфликт на Украине. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам на брифинге.
Песков отметил, факт того, что Россия противник для Франции, является очевидным. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что Франция уже втянута в украинское противостояние.
Напомним, ранее французский лидер Макрон выступил с заявлением, что поражение Украины в конфликте не принесет мира, а Париж будет готов принять все необходимые меры, чтобы не допустить победы РФ, которая считается противником.
При этом, по словам Макрона, у страны «нет никаких лимитов» и «никаких красных линий» в поддержке Францией Украины.
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Напомним, ранее французский лидер Макрон выступил с заявлением, что поражение Украины в конфликте не принесет мира, а Париж будет готов принять все необходимые меры, чтобы не допустить победы РФ, которая считается противником.
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Екатерина Коршунова