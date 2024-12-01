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В Париже 1 декабря состоится демонстрация против отправки войск на Украину на фоне того, как США, Великобритания и Франция разрешили Киеву использовать ракеты для ударов ро российской территории. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, акция, получившая название «Национальная манифестация за мир–, начнется на площади Пале-Руаяль, недалеко от Люксембургского сада. Затем участники пройдут к центру города. Акция призвана указать на опасность провоенной и антироссийской политики французского лидера Эммануэля Макрона.
Организаторы мероприятия заявили, что из-за распространения во французских СМИ идеи о якобы «российской угрозе» граждане готовятся «к войне» с Россией.
Ранее СМИ писали, что французское руководство опасается, что переговоры по Украине будут вести только Россия и США, в то время как Европа и Украина будут исключены из мирного диалога.
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Организаторы мероприятия заявили, что из-за распространения во французских СМИ идеи о якобы «российской угрозе» граждане готовятся «к войне» с Россией.
Ранее СМИ писали, что французское руководство опасается, что переговоры по Украине будут вести только Россия и США, в то время как Европа и Украина будут исключены из мирного диалога.
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Александр Климов