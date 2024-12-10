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Лидеры Франции и Германии обсудили условия сотрудничества с Сирией

Макрон и Шольц объявили о готовности сотрудничать с новыми властями Сирии
Фото: iStock/Rawf8

Фото: iStock/Rawf8

Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию в Сирии в телефонном разговоре. Как заявил представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, стороны выразили готовность сотрудничать с новыми сирийскими властями при условии соблюдения прав человека и защиты этнических и религиозных меньшинств.
Шольц и Макрон также подчеркнули важность сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии. Разговор был посвящен ключевым аспектам сирийского кризиса и подходам к взаимодействию с новой администрацией страны.

«Оба согласились работать вместе над усилением участия Европейского союза в Сирии, включая поддержку инклюзивного политического процесса в этой стране. Следующие шаги будут обсуждаться в тесной координации с партнерами на Ближнем Востоке», — заключил Хебештрайт.


Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил бывшего сирийского президента Башара Асада в бегстве из Сирии и оставлении ее городов в руинах.

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Абхазия обратилась к РФ с просьбой о возобновлении социальных выплат
10 декабря 2024, 01:32

Фото: iStock/ rarrarorro

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился к российскому правительству с просьбой возобновить финансирование социальных выплат в республике.
«Я обратился с письмом к Мишустину, чтобы разморозили софинансирование заработных плат, в целом социальные выплаты», — сказала ТАСС Бганба.
Еще с сентября Россия приостановила, а с ноября полностью прекратила подобные выплаты, за исключением пенсий. Бганба также отметил, что значительная часть бюджета Абхазии уходит на оплату электроэнергии, поступающей из России.

С 1 ноября республика закупает электричество в РФ для покрытия дефицита, однако введены жесткие ограничения: свет подается лишь 4 часа 40 минут в дневное время, а ночью пока отключений нет. Если закупки прекратятся, поставки будут сокращены до шести часов в сутки.

Это привело к временной остановке работы школ и детских садов, которые закрыты до 17 декабря.

Власти Абхазии заявили, что финансовая ситуация требует срочных мер, иначе республике грозит дальнейшее ухудшение условий жизни.

3 декабря «Радио 1» писало о том, что парламент Абхазии проголосовал против ратификации инвестиционного соглашения с РФ.

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#абхазия
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Маск выразил недоумение на слова Зеленского о бессмысленности разговора с Трампом
Маск удивился словам Зеленского о Трампе и его роли во вступлении Киева в НАТО
09 декабря 2024, 23:34

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Илон Маск выразил удивление по поводу заявления президента Украины Владимира Зеленского о роли Дональда Трампа в вопросе вступления Украины в НАТО. Речь идет о комментарии Зеленского, где он заявил, что обсуждение этой темы с Трампом не имеет смысла, поскольку тот пока не занимает пост президента США, а решение зависит от действующей администрации.
Ранее Зеленский сообщил о намерении обсудить перспективы вступления Украины в НАТО с Джо Байденом. Он подчеркнул, что именно действующий президент США имеет влияние на этот процесс.

На опубликованное видео с заявлением Зеленского Маск отреагировал в социальной сети X, использовав эмодзи с приподнятой бровью.

Ранее стало известно, что Вашингтон готовит на территории ФРГ бригаду ВСУ. Об этом написал в своем Telegram-канале Зеленский. Глава киевского режима уточнил, что украинская сторона получила также позитивную реакцию со стороны Франции.

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Кадыров заявил, что речь Путина — сигнал всем недоброжелателям
Кадыров: речь Путина на вручении медалей Героям России стала сигналом Западу
09 декабря 2024, 23:04

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В Георгиевском зале Кремля состоялась церемония награждения медалями «Золотая Звезда» в честь Дня героев Отечества, который ежегодно отмечается 9 декабря. Церемония также стала символом силы и единства страны. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, выступление Путина направило четкий сигнал недоброжелателям: Россия не позволит подорвать свою целостность и суверенитет.
На мероприятие были приглашены более 300 человек, включая военных и гражданских, отличившихся особым мужеством. Среди них – Герои Советского Союза, Российской Федерации, кавалеры орденов Славы и Святого Георгия.

Президент России Владимир Путин отметил, что мужество бойцов, участвующих в специальной военной операции, вызывает гордость страны. Он подчеркнул, что миллионы россиян своим трудом способствуют укреплению Родины, объединенные любовью к России и чувством сопричастности к ее судьбе. По его словам, Россия опирается на правду, силу духа и оружие, что делает ее несокрушимой.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал выступление президента в своем Telegram-канале, отметив, что единство народов России – ключ к ее силе.

«Сегодня Россию боятся и уважают во всем мире. Безусловно, это заслуга Владимира Владимировича. Он обозначил четкие приоритеты и дал ясный сигнал всем недоброжелателям, что не позволит подорвать целостность и суверенитет страны», — заключил Кадыров.
Ранее сообщалось, что Путин вручил звезды Героев России бойцам СВО, двоим — посмертно.

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Эрдоган обвинил Асада в бегстве из Сирии и оставлении ее городов в руинах
09 декабря 2024, 21:42

Реджеп Тайип Эрдоган (справа) (Фото: kremlin.ru)

Сложивший с себя полномочия сирийский президент Башар Асад сбежал из страны, оставив ее города в руинах, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, обратившись к нации.
«Асад бежал из Сирии, оставив многие города в руинах», — сказал он.
Эрдоган подчеркнул, что турецкая сторона всегда защищала территориальную целостность Сирийско-Арабской Республики с ее унитарным устройством, несмотря на враждебность режима последней.

«Мы никогда не стеснялись возвышать свой голос против несправедливого, незаконного, угнетения и преследования», — заключил Эрдоган.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Башар Асад получил политическое убежище в России. Сирийская оппозиция выступает за хорошие отношения с РФ, как важным мировым игроком.

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Хинштейн предложил курским чиновникам «покаяться на берегу» за свои грехи
Хинштейн заявил, что без претензий примет увольнение курских чиновников
09 декабря 2024, 19:53

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн без претензий примет отставку чиновников региона, которые чувствуют, что не готовы к новому формату работы. Об этом политик сообщил в рамках оперативного совещания.
По словам Хинштейна, у каждого человека свой предел возможностей, по этой причине он с пониманием примет заявления от желающих уволиться. Врио губернатора также посоветовал покаяться тем, кто чувствует за собой какие-либо грехи.

При этом Хинштейн подчеркнул, что не настроен на резкие кадровые перестановки и революционные шаги.

Напомним, 5 декабря текущего года президент РФ Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области.

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Путин присвоил Евкурову и Горемыкину воинское звание генерала армии
09 декабря 2024, 19:37

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил воинское звание генерала армии заместителям министра обороны РФ Виктору Горемыкину и Юнус-Беку Евкурову. Данный указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Евкуров занимает должность замминистра обороны с 2019 года. Горемыкин работал в российском военном ведомстве с 2000 года.

Соответствующим указом звание генерал-полковника присвоено заместителю министра обороны РФ Андрею Булыге, звание адмирала — заместителю главнокомандующего ВМФ России Владимиру Воробьеву. Также звание генерал-лейтенанта получил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

До этого российский лидер вручил бойцам СВО Золотые звезды Героев России. Торжественная церемония состоялась в Георгиевском зале Кремля.

Ранее сообщалось, что глава российского государства распорядился установить День морской пехоты. Праздник будет ежегодно отмечаться 27 ноября. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Путин подписал указ о создании Совета по демографической и семейной политике
09 декабря 2024, 19:21

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российский лидер Владимир Путин образовал Совет по реализации государственной демографической и семейной политики. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что новый совещательный орган возглавила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Согласно указу, в течение месяца она должна предоставить главе государства проект положения о совете, а также предложения по кандидатурам его членов.

Тем же указом Путин упразднил Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что чтобы получить желаемые результаты в демографической и семейной политике, РФ необходимо Десятилетие семьи. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение на 30 суток
09 декабря 2024, 19:06

Фото: iStock/rarrarorro

Глава Приднестровья Вадим Красносельский подписал указ о введении в регионе чрезвычайного экономического положения на 30 суток из-за неопределенности с поставками российского газа по территории Украины. Об этом говорится на сайте президента непризнанной республики.
Уточняется, что указ будет одобрен Верховным советом на заседании, которое пройдет в среду, 11 декабря. В постановлении Красносельского, в том числе, говорится о введении «запрета на экспорт энергоресурсов».

Отмечается, что в регионе сформируют особые правила закупки природного газа и создания топливных резервов. Также могут быть ограничены права на частную собственность и труд.

Напомним, в конце этого года истекает заключённый в 2019 году пятилетний договор о транзите Газа из РФ в Европу через территорию Украины. Киев не раз заявлял, что не собирается его продлевать.

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Путин пригласил лидеров и воинские расчеты стран ОДКБ на парад 9 мая
09 декабря 2024, 17:57

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров и воинские расчеты стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в следующем году в Москве. Об этом российский лидер сообщил на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ.
Глава государства подчеркнул важность работы стран организации над сохранением исторической правды. Путин напомнил, что на прошедшем саммите в Астане было условлено продолжить совместную работу по продвижению «восприятия завоеванной в 1945 году общей победы как общей ценности для всего человечества».

Напомним, ОДКБ — это международная организация по вопросам безопасности, участниками которой на сегодняшний день являются шесть стран: РФ, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

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