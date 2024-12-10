Лидеры Франции и Германии обсудили условия сотрудничества с Сирией

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Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию в Сирии в телефонном разговоре. Как заявил представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, стороны выразили готовность сотрудничать с новыми сирийскими властями при условии соблюдения прав человека и защиты этнических и религиозных меньшинств.
Шольц и Макрон также подчеркнули важность сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии. Разговор был посвящен ключевым аспектам сирийского кризиса и подходам к взаимодействию с новой администрацией страны.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил бывшего сирийского президента Башара Асада в бегстве из Сирии и оставлении ее городов в руинах.
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«Оба согласились работать вместе над усилением участия Европейского союза в Сирии, включая поддержку инклюзивного политического процесса в этой стране. Следующие шаги будут обсуждаться в тесной координации с партнерами на Ближнем Востоке», — заключил Хебештрайт.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил бывшего сирийского президента Башара Асада в бегстве из Сирии и оставлении ее городов в руинах.
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Мария Моисеева