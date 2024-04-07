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Во Франции раскрыли стратегический ход России на Украине

Nouvelle Tribune: Москва сделала важный стратегический ход на Украине
07 апреля 2024, 03:05
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Использование российских гиперзвуковых ракет «Циркон» на Украине стало стратегическим сигналом для Запада, заявил обозреватель La Nouvelle Tribune Шарли Хессун.
По его словам, Москва сделала стратегический ход, чтобы подчеркнуть способность российского оружия противостоять самым современным системам ПВО, включая американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot.

«Использование ракеты «Циркон» против объектов в Киеве можно интерпретировать как демонстрацию силы, направленную на то, чтобы послать сигнал противникам России», – подчеркнул он.



Обозреватель уверен, что «Циркон» значительно повысил наступательный потенциал российских войск.

Ранее сообщалось, что Западу не хватает ЗРК Patriot для передачи их Украине.

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«Мы заложники»: Зеленский о зависимости от США
07 апреля 2024, 03:33

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев является заложником избирательного процесса в США, передает информационное агентство ТАСС.
Зеленский назвал подход законодателей к решениям о выделении помощи незрелым.

«К сожалению, мы заложники именно того, что это избирательный процесс, это выборы в США», – высказался он.

Зеленский считает, что вопрос о помощи Киеву стал внутриполитическим для США.

Глава Украины дал понять, что рассматривается несколько вариантов выделения помощи, в том числе готовность Киева взять кредит.

Ранее Зеленский выступил с жестким обращением к западным державам и потребовал усилить усилить средства противовоздушной обороны (ПВО) страны.

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НАТО – сторона конфликта на Украине, заявил немецкий политолог
Немецкий политолог Варвик: НАТО – политическая сторона конклифта на Украине
07 апреля 2024, 03:27

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Размещение западных войск на Украине приведет к тому, что НАТО станет полноправным участником конфликта, заявил немецкий эксперт по международной безопасности Йоханнес Варвик в интервью швейцарскому журналу Weltwoche, опубликованном на YouTube.
Варвик отметил, что НАТО представляет собой политическую сторону конфликта на Украине, и призвал избегать возможной эскалации конфликта.

«Мы находимся, так сказать, на скользкой дорожке – и продолжать в том же духе не следует», – отметил он.

Политолог подчеркнул, что если страны обучают войска из дружественных стран выбирать и захватывать цели для нападения на противника, то это равносильно фактическому участию в конфликте.

Ранее, в конце февраля, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности проведения войсками его страны наземных операций на территории Украины. Позже президент Макрон повторил это заявление, заявив, что такой вариант возможен.

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#политолог
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#франция
#эммануэль макрон
#украина
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Поддерживающий Киев кандидат в президенты Словакии Корчак признал поражение на выборах
Поддерживающий Киев кандидат в президенты Словакии признал поражение на выборах
07 апреля 2024, 02:56

Фото: iStock/Мурад Оруджев

Бывший министр иностранных дел Словакии Иван Корчок признал свое поражение на президентских выборах и поздравил спикера Национального совета Словакии, лидера партии «Голос – социальная демократия» Петера Пеллегрини с избранием на пост главы государства, передает ТАСС.
«Я разочарован», – признался он.

Но политик сказал, что он спортсмен и умеет с честью принимать поражения. Он выразил надежду, что Пеллегрини будет «суверенным президентом», который сможет правильно отстаивать интересы Словакии.

Однако, он считает, что финансирование предвыборной кампании его соперника не отличалось прозрачностью. Коркок заявил, что не потерпит, чтобы его сторонники распространяли ложную информацию о том, что он – сторонник войны. Бывший министр иностранных дел также призвал защищать демократию в Словакии.

Ранее спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини, выступающий против поставок оружия на Украину, заявил, что страна выступает за мир, а не за войну.

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Минобороны Британии заявило о неготовности страны к войне
Замминистра обороны Британии Хиппи: Страна не готова к потенциальной войне
07 апреля 2024, 02:32

Фото: iStock/IR_Stone

Лондон не готов к возможной войне. Заместитель министра обороны Джеймс Хиппи в своей статье для The Telegraph заявил, что некоторые британские министры, вероятно, даже не знают, где находятся бункеры.
Хиппи заявил, что согласен с мнением министра обороны Великобритании Гранта Шэппса о том, что мир вступил в предвоенный период. Политик рассказал, что встретился с коллегами из министерства обороны Швеции и получил брошюру. В ней объяснялось, как действовать в случае войны.

«Она служит суровым напоминанием о том, что война – это дело всей страны, и, честно говоря, мы в Великобритании очень сильно отстаем», – подчеркнул Хиппи.

Он добавил, что подготовка к войне потребует много времени.

«В некоторых частях правительства, я подозреваю, об этом не думали с тех времен, когда я учился в начальной школе», – высказался замминистра.

Ранее заместитель министра обороны Великобритании Тимоти Эллиотт-Мюррей-Кининмаунд заявил, что его страна потратила на Киев 7,1 миллиарда фунтов стерлингов с декабря 2021 года.

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#киев
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Победитель выборов президента Словакии раскрыл, чью сторону займет страна
Петер Пеллегрини: Словакия не будет на стороне войны
07 апреля 2024, 02:14

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини, выступающий против поставок оружия на Украину, заявил, что Словакия выступает за мир, а не за войну. Высказывания Пеллегрини цитирует РИА Новости.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Пеллегрини побеждает во втором туре президентских выборов в Словакии, набрав 54,32 процента голосов. Его соперник, бывший министр иностранных дел Иван Корчок, получил 45,67 процента голосов.

До этого Словакия отказалась от присоединения к идее Чехии по закупке боевых снарядов для Вооруженных сил Украины.

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#выборы
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#парламент
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Стал известен победитель второго тура президентских выборов в Словакии
Петер Пеллегрини победил во втором туре выборов президента Словакии
07 апреля 2024, 01:57

Фото: iStock/bizoo_n

Глава парламента Словакии Петер Пеллегрини, выступающий против поставок оружия на Украину, победил во втором туре президентских выборов в Словакии, сообщает РИА Новости на основании информации управления статистики после обработки более 96 процентов данных.
Отмечается, что Пеллегрини побеждает во втором туре президентских выборов в Словакии, набрав 54,32 процента голосов. Его соперник, бывший глава Министерства иностранных дел страны Иван Корчок, получил поддержку 45,67 процента избирателей.

Ранее кандидаты в президенты Словакии обсуждали вопрос о членстве Украины в НАТО. В частности, Пеллегрини заявил, что страна не может вступить в альянс. В то же время Корчок признал, что НАТО примет решение по этому вопросу, если Украина выполнит необходимые условия.

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#словакия
#выборы
#президент
#украина
#нато
#мид
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Британия заявила об атаке на судно в Красном море
Британия: В Красном море близ Ходейды атаковано судно
07 апреля 2024, 01:48

Фото: iStock/Dikuch

Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) и британская компания по обеспечению безопасности на море Ambrey заявили, что в Красном море в районе йеменского города Ходейда было атаковано судно. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
По данным центра, капитан сообщил, что обнаружил две ракеты рядом с кораблем. Одна из ракет была перехвачена силами коалиции стран, обеспечивающих свободу судоходства, а вторая упала в море рядом с кораблем.

«Судно не получило повреждений, его экипаж не пострадал. Оно продолжает следовать в порт назначения», – уточнили в UKMTO, порекомендовав кораблям в Красном море быть осторожными и сообщать о подозрительных инцидентах.

Ранее сообщалось, что хуситы пообещали России и КНР не атаковать их суда в Красном море.

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«Китай, Россия, КНДР и Иран»: Генсек НАТО перечислил противников альянса
07 апреля 2024, 01:16

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Отношения с Россией, Ираном, Китаем и КНДР вынуждают страны НАТО вступать в конфронтацию со странами. Об этой необходимости заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг, передает BBC News.
«Мы наблюдаем, как авторитарные страны – Китай, Россия, Северная Корея и Иран – все теснее сотрудничают, и это все более практическое сотрудничество», – сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь заявил, что союзникам НАТО и западным партнерам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, таким как Южная Корея, Япония, Новая Зеландия и Австралия, важно укреплять свое сотрудничество. Такие действия необходимы, чтобы «противостоять усилившемуся альянсу авторитарных государств».

По его словам, Североатлантический альянс фиксирует, как Китай помогает военной экономике России, поставляя ключевые компоненты для обеспечения военных нужд Москвы, и внимательно следит за тем, как она «продает свое будущее Пекину». Также генеральный секретарь НАТО резюмировал, что Россия передает свою военную технику и боеприпасы Ирану и Северной Корее в обмен на информацию и военные технологии.

Ранее сообщалось об анонсе визита Блинкена в Китай в ближайшие недели.

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#вооружение
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От Рады требуется принять законопроект о мобилизации как можно скорее – Зеленский
Зеленский: Рада должна в ближайшее время принять законопроект о мобилизации
07 апреля 2024, 01:07

От депутатов Верховной Рады Украины требуют в ближайшие дни принять законопроект о мобилизации, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
По словам политика, четыре месяца – достаточный срок для обсуждения законопроекта, а депутаты «уже переборщили» с его рассмотрением.

«Мы говорим с парламентом, чтобы они проголосовали в ближайшие дни за соответствующий закон, это очень важно», – добавил он.

Зеленский считает, что промедление украинского парламента с ужесточением мобилизации заставило западные страны скептически отнестись к необходимости дальнейшей поддержки Киева.

Ранее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о мобилизации на Украине будет рассмотрен в Раде на ближайшей сессии.

Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста для вступления в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) до 25 лет.

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