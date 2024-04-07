Во Франции раскрыли стратегический ход России на Украине

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Использование российских гиперзвуковых ракет «Циркон» на Украине стало стратегическим сигналом для Запада, заявил обозреватель La Nouvelle Tribune Шарли Хессун.
По его словам, Москва сделала стратегический ход, чтобы подчеркнуть способность российского оружия противостоять самым современным системам ПВО, включая американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot.
Обозреватель уверен, что «Циркон» значительно повысил наступательный потенциал российских войск.
Ранее сообщалось, что Западу не хватает ЗРК Patriot для передачи их Украине.
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«Использование ракеты «Циркон» против объектов в Киеве можно интерпретировать как демонстрацию силы, направленную на то, чтобы послать сигнал противникам России», – подчеркнул он.
Обозреватель уверен, что «Циркон» значительно повысил наступательный потенциал российских войск.
Ранее сообщалось, что Западу не хватает ЗРК Patriot для передачи их Украине.
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Александр Климов