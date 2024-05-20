Во Франции раскритиковали Киев за запоздалое решение

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В результате слишком позднего принятия Украиной закона о мобилизации страна оказалась в критической ситуации, заявил телеканал France 24.
В статье отмечается, что российская армия значительно превосходит украинскую, и для достижения паритета Киеву необходимо мобилизовать сотни тысяч человек.
Тем временем российские военные продолжают продвигаться вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет France 24.
В субботу, 18 мая, на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Также был подписан закон, разрешающий мобилизацию определенных категорий заключенных в Вооруженные силы Украины.
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«А ведь этих мужчин нужно будет еще и подготовить, для чего потребуется несколько месяцев», – отмечает телеканал.
Тем временем российские военные продолжают продвигаться вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет France 24.
В субботу, 18 мая, на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Также был подписан закон, разрешающий мобилизацию определенных категорий заключенных в Вооруженные силы Украины.
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Александр Климов