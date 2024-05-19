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Электронные повестки на Украине вводиться не будут. Об этом говорится в приложении для учета призывников «Резерв+», сообщает УНИАН.
По словам заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко, способ оповещения граждан о призыве на военную службу не менялся. Черногоренко добавила, что цель приложения «Резерв+» заключается в обеспечении военнообязанных граждан и резервистов доступом к данным для воинского учета, а также в возможности обновления данных.
Напомним, 18 мая текущего года вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления закона в силу обновить свои данные в военкомате.
Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила в интервью для РИА Новости, что украинский народ не готов умирать за интересы президента Владимира Зеленского. По словам сенатора, вступивший 18 мая закон «об усилении мобилизации на Украине» лишь ускорил массовое бегство из страны.
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Напомним, 18 мая текущего года вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления закона в силу обновить свои данные в военкомате.
Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила в интервью для РИА Новости, что украинский народ не готов умирать за интересы президента Владимира Зеленского. По словам сенатора, вступивший 18 мая закон «об усилении мобилизации на Украине» лишь ускорил массовое бегство из страны.
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Екатерина Коршунова