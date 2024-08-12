На Запорожской АЭС сообщили об угрозе ядерной безопасности после атаки ВСУ

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Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) нарушило физическую целостность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и создала беспрецедентную угрозу ядерной безопасности, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
«По сути эта атака – один из элементов выведения станции из строя. Это беспрецедентная угроза ядерной безопасности, так как атомная станция впервые получила столь серьезные повреждения», – отметила она.
В ночь на 11 августа ЗАЭС подверглась атаке украинского беспилотника, в результате чего возник пожар в помещениях системы охлаждения.
Предположительно, беспилотник был запущен из Никополя в Днепропетровской области. В настоящее время город находится под контролем украинского режима.
После атаки на ЗАЭС официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила Киев за ядерный терроризм.
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Александр Климов