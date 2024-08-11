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Эксперты МАГАТЭ сообщили о звуках взрыва и темном дыме после удара по ЗАЭС

11 августа 2024, 23:43
Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили в социальной сети X, что в северной части Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) были услышаны взрывы и замечен черный дым.
«Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями сильного темного дыма, который шел из северного района ЗАЭС после многочисленных взрывов, прозвучавших вечером», – отмечается в публикации.

В агентстве подчеркнули, что их уведомили об атаке на объекты охладительной системы атомной электростанции.



Ранее губернатор Запорожья Евгений Балицкий заявил, что обстрел Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) вызвал пожар на объектах системы охлаждения ЗАЭС.

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На Запорожской АЭС сообщили об угрозе ядерной безопасности после атаки ВСУ
Яшина: удар ВСУ нарушил физическую целостность Запорожй АЭС
12 августа 2024, 00:02

Фото: istockphoto/Alexey Tolmachov

Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) нарушило физическую целостность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и создала беспрецедентную угрозу ядерной безопасности, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
«По сути эта атака – один из элементов выведения станции из строя. Это беспрецедентная угроза ядерной безопасности, так как атомная станция впервые получила столь серьезные повреждения», – отметила она.

В ночь на 11 августа ЗАЭС подверглась атаке украинского беспилотника, в результате чего возник пожар в помещениях системы охлаждения.

Предположительно, беспилотник был запущен из Никополя в Днепропетровской области. В настоящее время город находится под контролем украинского режима.

После атаки на ЗАЭС официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила Киев за ядерный терроризм.

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#украина
#атака
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#запорожская область
#запорожская аэс
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#мария захарова
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Стало известно о первых серьезных повреждениях Запорожской АЭС
Запорожская АЭС впервые получила серьезные повреждения – директор станции
11 августа 2024, 23:21

Фото: iStock/aapsky

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) впервые получила серьезные повреждения в результате удара украинского беспилотника, заявил директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, передает ТАСС.
«Инфраструктура Запорожской атомной электростанции впервые получила серьезные повреждения в результате удара ВСУ», – отметила она.

В ночь на 11 августа ЗАЭС подверглась атаке украинского беспилотника, в результате чего возник пожар в помещениях системы охлаждения.

Предположительно, беспилотник был запущен из Никополя в Днепропетровской области. В настоящее время город находится под контролем украинского режима.

После атаки на ЗАЭС официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила Киев за ядерный терроризм.

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В Германии отреагировали на «катастрофический взрыв» танка в Курской области

ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС, началось возгорание
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#мария захарова
#киев
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В Германии отреагировали на «катастрофический взрыв» танка в Курской области
Журналист Репке: в Курской области произошел «катастрофический взрыв»
11 августа 2024, 23:09

Фото: iStock/photosvit

В Курской области зафиксировали «катастрофический взрыв» танка Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X.
Таким образом он отреагировал на видеозапись уничтожения бронетехники украинской армии с помощью «Ланцета». По мнению журналиста, самая большая уязвимость ВСУ – отсутствие средств противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлено уничтожение бронетехники ВСУ при помощи «Ланцета» в приграничном районе Курской области. Атаке подверглись три бронемашины противника.

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ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС, началось возгорание
11 августа 2024, 23:03

Фото: iStock/WangAnQi

Обстрел Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал причиной пожара на объекте системы охлаждения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«В настоящее время все 6 энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет», – сообщил Балицкий.

Глава региона подчеркнул, что уровень радиации вокруг станции и Энергодара в норме. Он также призвал местных жителей к сохранению спокойствия и сообщил, что что сотрудники МЧС ликвидируют очаги возгорания.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что ситуация с физической и ядерной безопасностью на ЗАЭС сложная.

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#магатэ
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Гладков: мирного жителя ранил FPV-дрон в Белгородской области
11 августа 2024, 22:26

Фото: istockphoto/N-sky

В Белгородской области пострадал один человек в результате атаки украинского FPV-дрона. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Уточняется, что все произошло накануне в хуторе Лозовая Рудка. Известно, что пострадавший отказывался покидать населенный пункт ранее.
«Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги сегодня попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ [центральную районную больницу]», — говорится в посте чиновника.

Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Тогда руководство Донецкой и Луганской народных республик попросило Москву о помощи в противостоянии агрессии со стороны Киева.

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#война
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#всу
#белгородская область
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Известны новые подробности обстрелов Суджи боевиками ВСУ
Эвакуированная из Суджи жительница сообщила, как ВСУ стреляли по жилым домам
11 августа 2024, 20:56

Фото: Пресс-служба врио губернатора Курской области

Боевики ВСУ атаковали жилые дома и прочие гражданские здания в Курской области, сообщает РИА Новости, со ссылкой на эвакуированную жительницу Суджи.
«В Судже разбили МФЦ, все разбили за одну ночь… Мы сидели в доме на полу в ванной, весь дом трясся, дети кричали, мы не знали, куда бежать, что делать… Мы выскочили из дома как ошпаренные, ехали в никуда, хотели просто выехать оттуда», — рассказала эвакуированная в ПВР в Подмосковье собеседница.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал о прибытии из Курской области 424 человек, из которых 330 — дети.

Перед этим была информация что бойцы полка «Ахмат-Чечня» совместно с морпехами ликвидировали технику украинских неонацистов под Курском. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил профессионализм российских бойцов и добавил, что они получили в качестве трофея технику образца НАТО.

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В ЛНР ФСБ задержали украинку по подозрению в координации ударов ВСУ по Луганску

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#украина
#война
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#всу
#курская область
#обстрел
#новости
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В ЛНР ФСБ задержали украинку по подозрению в координации ударов ВСУ по Луганску
ФСБ: в ЛНР взяли корректировщицу ударов ВСУ по Луганску в 2022 и 2023 годах
11 августа 2024, 20:00

Фото: istockphoto/zoka74

Украинку, проживавшую в Луганской народной республике (ЛНР), задержала ФСБ по подозрению в координировании атак по Луганску со стороны боевиков ВСУ в 2022 и 2023 году. Об этом сообщили в региональном УФСБ России.
По информации силовиков, действия задержанной курировали украинские спецслужбы. Фигурантка передавала им данные, чтобы скорректировать огонь. Возбуждено уголовное дело по факту шпионажа.

Ранее сообщалось, что бойцы Росгвардии в Херсонской и Запорожской областях задержали 25 человек, которых подозревают в пособничестве боевикам ВСУ.

До этого ФСБ рассекретила данные, что нацистская Германия разрабатывала атомное оружие для дальнейшей атаки на СССР и США.

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#сбу
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Известны новые подробности о ракете, попавшей в дом Курска
МЧС: попавшая в дом в Курске ракета сдетонировала на подлете
11 августа 2024, 19:24

Фото: istockphoto/DmyTo

Ракета ВСУ, попавшая в жилой дом в Курске и сбитая ПВО, сдетонировала в воздухе. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, спасатели обнаружили и изъяли поражающий элемент при обследовании территории.
«Предположительно, детонация произошла в воздухе, а в жилое здание поражающие элементы прилетели на излете. Из-за того, что детонация произошла в непосредственной близости к дому, выбило окна вместе с рамами», — прокомментировали в ведомстве.

Там также уточнили, что специалистами была установлена траектория падения. В результате инцидента, по последней информации, пострадали 15 человек. Несущие конструкции дома не повреждены.

Атака ВСУ под Курском началась 6 августа.

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Двое мужчин в Новой Москве открыли огонь, чтобы вернуть военного на службу
Житель Новой Москвы рассказал о стрельбе из-за покинувшего часть военного
11 августа 2024, 18:54

Фото: iStock/ipopba

В Новой Москве двое мужчин открыли стрельбу во дворе жилого дома, чтобы вернуть в воинскую часть контрактника, который отсутствовал на службе. Об этом «Газете.Ru» сообщил участник инцидента.
По его словам, он и военный шли от дома до магазина. Как вдруг на повороте сзади них двое сотрудников военкомата два раза выстрелили в асфальт.

«Их прислали из воинской части, чтобы вернуть моего знакомого обратно. Нам не угрожали, так как сопротивления и не было», — пишет «Газета.Ru».

Участник инцидента добавил, что военнослужащего при задержании снимали на телефон, после чего забрали в часть. Мужчину же отпустили, поскольку он не относится к этому делу.

Ранее сообщалось, что жителя Усть-Илимска приговорили к 19 годам лишения свободы за расстрел военкома из обреза. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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