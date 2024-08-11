Эксперты МАГАТЭ сообщили о звуках взрыва и темном дыме после удара по ЗАЭС

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Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили в социальной сети X, что в северной части Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) были услышаны взрывы и замечен черный дым.
«Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями сильного темного дыма, который шел из северного района ЗАЭС после многочисленных взрывов, прозвучавших вечером», – отмечается в публикации.
В агентстве подчеркнули, что их уведомили об атаке на объекты охладительной системы атомной электростанции.
Ранее губернатор Запорожья Евгений Балицкий заявил, что обстрел Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) вызвал пожар на объектах системы охлаждения ЗАЭС.
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