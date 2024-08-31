«Должен быть бдительным»: Во Франции сделали пугающее заявление про Дурова

Фото: РИА Новости
Жизни основателя мессенджера Telegram Павла Дурова может угрожать опасность, высказал мнение глава партии «Патриоты» во Франции Флориан Филиппо.
«Павел Дуров должен быть бдительным, его жизнь может быть в опасности!» — гласит его публикация в соцсетях.Политик добавил, что французский лидер Эммануэль Макрон и его правительство активно пользовались Telegram, хоть и боялись при этом всяческих утечек.
Дурова задержали в авиагавани Ле Бурже в Париже, 24 августа. В среду предпринимателя выпустили под залог в пять миллионов евро, который ему предстоит внести.
Фигуранту вменили 12 преступлений, связанных с наркотиками, мошенничеством, педофильским контентом и отмыванием денег. По данным французских СМИ, Дуров отказался сотрудничать с силовиками, после чего на него открыли дело.
Читайте также:
НАТО не признало координацию Киева с Западом атаки на РФ
Стало известно о необычном подарке Путина для Ким Чен Ына
В досье Дурова обнаружили «красные штампы»
Никита Кротов