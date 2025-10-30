Голливудского продюсера осудили почти на 150 лет

30 октября 2025, 16:34

Продюсер Дэвид Пирс получил 146 лет тюрьмы за двойное убийство и изнасилование

Фото: iStock/sakhorn38

Голливудский продюсер Дэвид Пирс получил почти 150 лет тюрьмы за изнасилование и убийство. Об этом информирует британское издание Metro.