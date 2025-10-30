Голливудского продюсера осудили почти на 150 лет
Голливудский продюсер Дэвид Пирс получил почти 150 лет тюрьмы за изнасилование и убийство. Об этом информирует британское издание Metro.
В среду, 29 октября, окружной суд Лос-Анджелеса приговорил Пирса к 146 годам лишения свободы без права на досрочное освобождение за смерть двух женщин. Продюсера признали виновным в гибели 24-летней Кристи Джайлс, начинающей актрисы и модели, и 26-летней Хильды Марселы Кабралес-Арсолы, которые скончались 13 ноября 2021 года от передозировки наркотических веществ.
Согласно информации следствия, обе женщины познакомились с Пирсом на вечеринке в складском помещении, после чего шоумен пригласил их к себе домой в Беверли-Хиллз. Там он предоставил им наркотики, включая фентанил, мощный синтетический опиоид, и GHB (гамма-гидроксибутират), который часто используется в преступлениях сексуального характера.
В суде обвинение предоставило доказательства насильственного характера преступлений. В частности, образцы ДНК продюсера обнаружены на телах обеих жертв, в том числе под ногтями Кабралес-Арсолы.
Уточяняется, что погибших оставили умирать у больниц Лос-Анджелеса люди в масках. Кабралес-Арсолу удалось реанимировать, но она скончалась спустя 11 дней, не дожив до своего 27-летия.
Адвокаты Пирса выразили намерение подать апелляцию, однако приговор остаётся в силе.
