Потерявшую сознание туристку прилюдно изнасиловали на вокзале в Тайване
Туристку из Гонконга изнасиловали на вокзале в Тайване после того, как она потеряла сознание. Об этом пишет местное издание The Standard.
Инцидент случился 9 октября в главном здании вокзала Тайбэя. Как сообщают тайваньские СМИ, 44-летний мужчина заметил в вестибюле пьяную женщину, которая потеряла сознание. Он подошел к ней, прижал к стене и совершил сексуализированное насилие.
Один из свидетелей, студент из Малайзии, записал происходящее на видео и обратился в полицию. Правоохранительные органы задержали подозреваемого на месте.
Известно, что мужчина ранее неоднократно был осужден за кражи. В 2024 году он получил приговор на шесть месяцев тюрьмы или штраф, но не выплатил его, сбежал и стал заниматься попрошайничеством. Теперь ему предстоит вновь предстать перед судом. Состояние пострадавшей не уточняется.
