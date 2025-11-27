Во Франции со следующего лета введут добровольную военную службу
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении в стране со следующего лета добровольной военной службы для молодежи. Об этом сообщает France 24.
Юноши и девушки в возрасте 18–19 лет смогут пройти добровольную службу, которая продлится десять месяцев. Первый месяц они будут обучаться основам обращения с оружием, строевой подготовке и дисциплине. После этого новобранцы перейдут к выполнению повседневных задач армии во Франции, включая материковую часть страны и заморские регионы.
Макрон сообщил, что новая программа основана на зарубежных моделях, в частности, норвежской, и будет находиться под контролем оборонного ведомства. Добровольцам будут поручены «строго военные» задания, однако подробности службы пока не разглашаются.
На начальном этапе планируется отобрать около трёх тысяч наиболее мотивированных участников. К 2030 году предполагается увеличить набор до 10 тысяч человек ежегодно, а к 2035 году — до 50 тысяч.
