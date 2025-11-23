Зеленский раскрыл детали переговоров с Францией в Женеве

23 ноября 2025, 21:01

Зеленский отметил лидерство США в урегулировании конфликта и поблагодарил Трампа

Фото: Istock/Oleksandr Tkachenko

Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Соответствующее заявление лидера киевского режима цитируют украинские СМИ.





Зеленский уточнил, что команды Киева и Парижа сейчас работают в Женеве с партнёрами. Он подчеркнул, что крайне важно достичь практического результата, который приблизит Украину и Европу к прочному миру и безопасности.

«Координируем позиции, и важно, что диалог есть, дипломатия активизирована, рассчитываем, что партнёры услышат наши аргументы», — добавил украинский лидер.