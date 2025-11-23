Достижения.рф

Зеленский раскрыл детали переговоров с Францией в Женеве

Зеленский отметил лидерство США в урегулировании конфликта и поблагодарил Трампа
Фото: Istock/Oleksandr Tkachenko

Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Соответствующее заявление лидера киевского режима цитируют украинские СМИ.



Зеленский уточнил, что команды Киева и Парижа сейчас работают в Женеве с партнёрами. Он подчеркнул, что крайне важно достичь практического результата, который приблизит Украину и Европу к прочному миру и безопасности.

«Координируем позиции, и важно, что диалог есть, дипломатия активизирована, рассчитываем, что партнёры услышат наши аргументы», — добавил украинский лидер.
Зеленский отметил важность лидерства США в урегулировании конфликта. Он заявил, что Украина благодарна Вашингтону и лично президенту Дональду Трампу за действия в сфере безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп упрекнул власти Украины в неблагодарности.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0