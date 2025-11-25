Макрон заявил о конфронтации между Россией и Европой
Сегодня Россия и Европа находятся в состоянии конфликта. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью радиостанции RTL.
Он подчеркнул, что европейской стороне необходимо продемонстрировать свою «неуязвимость перед лицом силы».
«В последние годы противостояние с Россией вышло на новый уровень», — сказал Макрон.
Кроме того, французский лидер выразил обеспокоенность тем, что Франция и другие страны Европы находятся в зоне поражения российских баллистических ракет.
