Макрон заявил о конфронтации между Россией и Европой

Макрон: Россия и Европа сейчас находятся в состоянии конфронтации
Фото: istockphoto/ffikretow

Сегодня Россия и Европа находятся в состоянии конфликта. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью радиостанции RTL.



Он подчеркнул, что европейской стороне необходимо продемонстрировать свою «неуязвимость перед лицом силы».

«В последние годы противостояние с Россией вышло на новый уровень», — сказал Макрон.

Кроме того, французский лидер выразил обеспокоенность тем, что Франция и другие страны Европы находятся в зоне поражения российских баллистических ракет.

Ранее Макрон высказался об окончании конфликта на Украине и историческом соглашении с Владимиром Зеленским.
