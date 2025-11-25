Макрон заявил о конфронтации между Россией и Европой

25 ноября 2025, 11:21

Макрон: Россия и Европа сейчас находятся в состоянии конфронтации

Фото: istockphoto/ffikretow

Сегодня Россия и Европа находятся в состоянии конфликта. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью радиостанции RTL.





Он подчеркнул, что европейской стороне необходимо продемонстрировать свою «неуязвимость перед лицом силы».





«В последние годы противостояние с Россией вышло на новый уровень», — сказал Макрон.