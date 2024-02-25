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Президент России Владимир Путин был абсолютно прав, когда говорил о неэффективности антироссийских санкций. Об этом заявил французский политолог Рено Пила в эфире телеканала LCI.
Он также напомнил, как министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявлял, что новыми санкционными ограничениями удастся сокрушить российскую экономику. Однако в данный момент видно, что она лишь растёт.
Пила отметил, что санкции – это «несбыточная мечта».
Ранее газета Washington Post писала, что новые санкции США против России не окажут никакого влияния её экономику. Издание напомнило, что два года назад американский президент Джо Байден объявил о нанесении «сокрушительного удара» по российской экономике. Однако этого не произошло, а экономика России, наоборот, развивается стремительнее, чем в США, Германии, Франции и Великобритании
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Анастасия Чинкова