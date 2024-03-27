Bloomberg: слова Макрона об отправке войск на Украину разгневали чиновников США

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Слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке солдат на Украину разгневали американских чиновников. Об этом сообщает Bloomberg.
По информации источника, данные заявления вызвали публичный упрек со стороны канцлера ФРГ Олафа Шольца и американских чиновников. Чиновники США утверждают, что отправка французских солдат на Украину может привести к прямому столкновению с РФ.
Отмечается, что слова лидера Франции не являются разумными исходя из оперативной безопасности, учитывая факт того, что несколько государств уже имеют некоторое количество своих солдат на украинской территории.
Ранее лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству, занимаясь подготовкой войск к отправке на Украину.
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Отмечается, что слова лидера Франции не являются разумными исходя из оперативной безопасности, учитывая факт того, что несколько государств уже имеют некоторое количество своих солдат на украинской территории.
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Екатерина Коршунова