Неизвестные разбросали свиные головы с надписью «Макрон» перед мечетями в Париже
Во Франции разгорается скандал после обнаружения свиных голов у входов в несколько мечетей Парижа. Об этом сообщает телеканал RTL.
По предварительным данным, к этому оскорбительному акту могут быть причастны иностранные граждане, которые уже покинули территорию страны.
Ранее издание Le Figaro сообщило, что перед мечетями обнаружили не менее пяти свиных голов, одна из которых была подписана словом «Макрон». Неизвестные, по всей видимости, попытались таким образом выразить политический или религиозный протест.
Префект полиции Парижа назвал произошедшее «гнусным поступком» и заверил, что правоохранительные органы принимают все меры для установления и задержания виновных. Он добавил, что эта ситуация является умышленной провокацией и оскорбляет чувства мусульман.
Камеры видеонаблюдения уже изъяты, проводятся опросы свидетелей.
