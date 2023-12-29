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Главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный начал поистине «открытую, жестокую и публичную войну» против президента страны Владимира Зеленского. Французский политик Флориан Филиппо заявил об этом в Twitter, напомнив пресс-конференцию, где Залужный обвинил украинского лидера в провале контрнаступления.
Филиппо также осудил Залужного за требование мобилизовать еще 500 тысяч украинцев, что вынудило Зеленского предложить законопроект о мобилизации, вызвавший серьезное общественное негодование и критику в адрес властей.
Ранее в Генштабе отказались нести ответственность за предложенный законопроект. Главком ВСУ опроверг слова президента Украины о необходимости мобилизовать 500 тысяч граждан, утверждая, что командование не давало такого распоряжения.
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«Зеленский столкнулся с полным провалом. Киевский режим продолжает терпеть неудачи! Франция должна прекратить поддерживать эту бойню: никаких дополнительных 500 000 украинцев не нужно жертвовать ни за что, не нужно дополнительно насиловать наш народ! Мы хотим мира!» — заявил Филиппо.
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Артем Кузьмин