Во Франции высмеяли Макрона и назвали трусом

Фото: сайт Кремля
Вся Россия смеется над Эммануэлем Макроном из-за его страха ехать в Киев. Об этом заявил один из французских партийных лидеров Флориан Филиппо в соцсетях.
Авторитет Макрона рухнул в тот момент, когда он второй раз за месяц решил отменить свой визит в Киев из соображений безопасности. При этом в тот же месяц президент только и занимался, что «играл мускулами» на публику, делал многочисленные заявления о необходимости вводить войска НАТО на Украину и о безоговорочной поддержке Францией Киева.
Ранее Макрона раскритиковал Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он сказал, что Североатлантический альянс не планирует направлять своих солдат в зону российско-украинского конфликта, а французскому президенту необходимо спрашивать мнение НАТО по важным вопросам прежде, чем делать громкие заявления. Слова Столтенберга опубликовали в Reuters.
Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не нуждается во французских войсках. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
Чрезмерно милитаристская риторика французского лидера абсолютно не соответствует его желанию оберегать собственную безопасность и отказаться от поездки на Украину уже во второй раз.
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Ранее Макрона раскритиковал Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он сказал, что Североатлантический альянс не планирует направлять своих солдат в зону российско-украинского конфликта, а французскому президенту необходимо спрашивать мнение НАТО по важным вопросам прежде, чем делать громкие заявления. Слова Столтенберга опубликовали в Reuters.
Чрезмерно милитаристская риторика французского лидера абсолютно не соответствует его желанию оберегать собственную безопасность и отказаться от поездки на Украину уже во второй раз.
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Мария Федоровцева