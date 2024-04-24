Во Франции слова Зеленского назвали бредом

Фото: iStock/SimonLukas
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал бредом слова украинского лидера Владимира Зеленского об угрозе президента РФ Владимира Путина европейским странам. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.
«Новый бред этим утром от Зеленского (и, следовательно, от его спонсоров из НАТО), который утверждает, что, если у него не будет запрошенных миллиардов и оружия, «Путин вторгнется в страны Балтии, Польшу и часть Германии, потому что Путин хочет восстановить влияние Советского Союза», — говорится в публикации.Кроме того, он призвал к переговорам. С его точки зрения, нужно как можно быстрее остановить боевые действия.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал финансовую и военную поддержку Украины. Он написал, что это наносит ущерб интересам Франции и призвал прекратить выделение денег. Он также отметил, что выделение средств для Украины происходит на фоне кризиса во французских больницах, где пациентам не хватает должного ухода, а граждан заставляют чувствовать себя виноватыми за расходы государства.
Читайте также:
«Водит за нос»: Президента Франции призвали позвонить Зеленскому, а не сотрясать воздух
Посла Франции вызвали в МИД России
Полковник ВВС Франции Шамань: Нас не радует, что у власти такие люди, как Макрон
Дарья Осипова