Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Во Франции слова Зеленского назвали бредом

Во Франции слова Зеленского назвали бредом

Филиппо назвал бредом слова Зеленского об угрозе Путина европейским странам
24 апреля 2024, 11:35
Фото: iStock/SimonLukas

Фото: iStock/SimonLukas

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал бредом слова украинского лидера Владимира Зеленского об угрозе президента РФ Владимира Путина европейским странам. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.
«Новый бред этим утром от Зеленского (и, следовательно, от его спонсоров из НАТО), который утверждает, что, если у него не будет запрошенных миллиардов и оружия, «Путин вторгнется в страны Балтии, Польшу и часть Германии, потому что Путин хочет восстановить влияние Советского Союза», — говорится в публикации.
Кроме того, он призвал к переговорам. С его точки зрения, нужно как можно быстрее остановить боевые действия.



Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал финансовую и военную поддержку Украины. Он написал, что это наносит ущерб интересам Франции и призвал прекратить выделение денег. Он также отметил, что выделение средств для Украины происходит на фоне кризиса во французских больницах, где пациентам не хватает должного ухода, а граждан заставляют чувствовать себя виноватыми за расходы государства.

Читайте также:

«Водит за нос»: Президента Франции призвали позвонить Зеленскому, а не сотрясать воздух

Посла Франции вызвали в МИД России

Полковник ВВС Франции Шамань: Нас не радует, что у власти такие люди, как Макрон
#франция
#сво
#помощь
«Надежда потеряна»: Поддерживавший Украину Козырев* признался, что больше не верит в Киев
Музыкальный критик Козырев* признался, что больше не верит в победу Украины
24 апреля 2024, 12:45

Фото: iStock/Jakub Laichter

Надежда в победу Украины потеряна, заявил музыкальный критик Михаил Козырев* в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров).
«У меня были большие надежды, связанные с контрнаступлением. Просто я пытаюсь уловить какой-то проблеск надежды, что может Украина победить на поле боя с помощью всей этой техники, которую еще и нормально предоставить не могут», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Козырев*.

В это время Вооружённые силы Украины действительно активно теряют свои позиции на полях специальной военной операции. Так, ВС РФ активно продвигаются на Донецком направлении, еженедельно освобождая всё новые населённые пункты. Не лучше ситуация для украинской армии складывается и на Донецком направлении. Как сообщил Forbes, за последние несколько недель свои позиции покинули две бригады ВСУ.

Читайте также:

«Что-то пошло не так»: в ВСУ рассказали об оставивших свои позиции бригадах

Хинштейн: участвовавшего в СВО добровольца из Сербии могут посадить на 25 лет

«Харьков – всё»: Терехов сообщил о катастрофических разрушениях объектов энергетики

*Признан иностранным агентом на территории РФ
#сво
#всу
#вс рф
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хинштейн: участвовавшего в СВО добровольца из Сербии могут посадить на 25 лет
Хинштейн: добровольца из Сербии могут депортировать за участие в СВО
24 апреля 2024, 12:19

Фото: iStock/Prostock-Studio

Добровольцу из Сербии, участвующему в СВО на стороне российских войск, грозит депортация на родину и тюремное заключение на 25 лет по статье о наёмничестве. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Отмечается, что военнослужащий Александр Йокич участвовал в освобождении Мариуполе, сражался на Угледарском направлении. Он награждён Георгиевским крестом IV и III степени и медалью «За освобождение Мариуполя». В ходе боёв он получил ранение.

По словам Хинштейна, военному четыре года отказывали в получении российского гражданства. Всё из-за того, что он подписывал контракт с ДНР, а не напрямую с Минобороны России. При этом депутат подчеркнул, что не видит оснований в отказе, поскольку республика входит в состав РФ.

Хинштейн заявил, что иностранцы, рискующие своей жизнью ради России, не будут брошены. В связи с этим он анонсировал законопроект, который вскоре будет внесён в Госдуму. Согласно этому документу, предлагается запрещать выдавать другим странам иностранцев-ветеранов, если им грозит преследование за участие в СВО.

Читайте также:

На стороне ВС РФ воюют британские наёмники — пишут СМИ

Четыре бразильских наёмника погибли или пропали на Украине

На Украине суды начали выносить приговоры военным за отказы выполнять приказы
#сво
#военные
#вс рф
#россия
#сербия
#александр хинштейн
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Что-то пошло не так»: в ВСУ рассказали об оставивших свои позиции бригадах
Forbes: за несколько недель две бригады ВСУ оставили свои позиции
24 апреля 2024, 11:19

Фото: iStock/Anna_Anikina

Две бригады ВСУ оставили свои позиции на восточном фронте за последние несколько недель. Об этом пишет Forbes.
Командир 47-й бригады ВСУ Николай Мельник сообщил, что в ходе ротации 115-я бригада должна была занять место его подразделения, однако часть их военных просто сбежала.

Ранее аналогичная ситуация произошла в 67-й механизированной бригаде ВСУ, участвовавшей в боевых действиях недалеко от Часова Яра. Там произошёл внутренний конфликт, в результате которого часть бойцов сбежала.

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский ранее сообщал, что украинские военные отказались заходить на позиции в населённом пункте Новобахмутовка под Авдеевкой. В результате, их действия привели к срыву ротации и созданию угрозы большому отрезку фронта.

Читайте также:

На Украине суды начали выносить приговоры военным за отказы выполнять приказы

Пленный боец ВСУ рассказал, кто воюет на передовой

«Застреливают сдающихся в плен России»: военнослужащий рассказал о зверствах ВСУ
#сво
#украина
#всу
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине суды начали выносить приговоры военным за отказы выполнять приказы
24 апреля 2024, 10:53

Фото: iStock/Zolnierek

Украинские суды начали выносить приговоры военнослужащим за отказ выполнять приказы командования в ходе попыток удержания позиций в сене Крынки Херсонской области. Об этом пишет издание «Страна.ua».
За последнее время в реестре судебных решений появилось по меньшей мере семь таких приговоров. В результате решением суда к пяти годам тюрьмы были приговорены два морпеха, которые отказались форсировать Днепр и закрепиться в Крынках в ноябре прошлого года.

Также в двум годам лишения свободы был приговорён гранатомётчик из Винницкой области. Он не выполнил приказ об осуществлении замены личного состава бригады в Крынках, удерживании позиций и не допуска прорыва противника. Отмечается, что мужчина публично отказался от выполнения требований командования.

Остальные военные, привлечённые за аналогичные нарушения, отделались дисциплинарными наказаниями.

Читайте также:

Пленный боец ВСУ рассказал, кто воюет на передовой

«Застреливают сдающихся в плен России»: военнослужащий рассказал о зверствах ВСУ

В зоне СВО снайпер ликвидировал военнослужащего ВСУ с позывным «Джон Вик»
#суд
#украина
#военные
#всу
#приговор
#нарушения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Харьков – всё»: Терехов сообщил о катастрофических разрушениях объектов энергетики
Мэр Харькова Терехов: в городе отсутствует собственная генерация электричества
24 апреля 2024, 10:39

Фото: iStock/happyphoton

Харьков окончательно лишился возможности самостоятельно генерировать электричество из-за серьёзных разрушений энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире украинского телеканала «Рада».
Он подчеркнул, что в городе были разрушены все трансформаторные подстанции и Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). В настоящее время самостоятельная генерация электричества невозможна.

Электроснабжение Харькова осуществляется через соседние области, однако этого недостаточно, поэтому дефицит сохраняется. В связи с этим, в городе были введены графики отключения электроэнергии. Такие меры действуют как для горожан, так и для производственных предприятий.

Ранее, 22 марта, в Харькове произошло как минимум 15 взрывов, после чего власти города сообщили о повреждении критической инфраструктуры. Тогда Харьков был полностью обесточен. Представители офиса Зеленского заявляли, что в городе сложилась самая сложная ситуация после ударов ВС РФ.

Читайте также:

Харьков полностью обесточен после атаки по объектам энергетики Украины

Стало известно, когда Россия займет Харьков

Генерал Гурулёв: Для безопасности Белгорода нужно освобождать Харьков
#харьков
#электричество
#удар
#вс рф
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подполье сообщило об ударе в украинском Кременчуге
Лебедев: в Кременчуге зафиксировали удар по территории аэродрома или НПЗ
24 апреля 2024, 10:25

Фото: iStock/RamonCast

В городе Кременчуг Полтавской области Украины зафиксировали удар. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что в настоящее время официальных сообщений об ударе нет, поэтому данные сильно разнятся. Одни СМИ пишут, что прилёт осуществлён в аэродром, рядом с которым находится тренажёрное здание для пилотов вертолётов, казармы и столовая.

Другие сообщают о прилёте на территории НПЗ, расположенного неподалёку от аэродрома. На заводе не все резервуары были уничтожены ранее совершёнными ударами, поэтому часть их них до сих пор полна.

Лебедев убеждён, что прилёт всё же был совершён в аэродром, поскольку в случае взрыва горюче-смазочных материалов, наблюдался был большой столб густого чёрного взрыва, а таковой не наблюдается.

Читайте также:

Минобороны показало кадры уничтожения российскими Су-25 опорных пунктов ВСУ

Российские военные ударили по общежитию ВСУ в Харькове, сообщило подполье

Российские военные взорвали военную часть в Одессе
#вс рф
#удар
#украина
#спецоперация
#нпз
#аэродром
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пленный боец ВСУ рассказал, кто воюет на передовой
Пленный боец ВСУ: на передовой мало молодых украинцев, в основном старше 50 лет
24 апреля 2024, 10:16

Фото: iStock/Olena_Z

На передовой участвует небольшое количество молодых военнослужащих ВСУ, в основном там находятся люди старше 50 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца ВСУ, сдавшегося в плен под Работино в Запорожской области.
Он отметил, что офицеры присутствуют лишь на этапе назначения задач и не оказывают необходимой поддержки и руководства в процессе их выполнения.

Ранее военнослужащий ВСУ рассказал о зверствах командования армией. По словам украинского военнопленного Андрея Бабенко, служба в ВСУ — это дорога в один конец. На фронте расстреливают украинцев, которые сдаются в плен Вооружённым силам РФ. Также он рассказал, что на фронте его подразделение несколько раз было разгромлено, а сам он получил контузию. Несмотря на это, командование постоянно возвращало его на передовые позиции.

Читайте также:

«У нас катастрофа»: на Украине рассказали о главной проблеме ВСУ

Российские войска взяли под контроль опорные пункты ВСУ у Клещеевки — видео

ВСУ ударили по рынку в Каховке в Херсонской области
#всу
#рф
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Американская военная помощь не поможет Украине достичь паритета с Россией
Аналитик Сэвилл: военная помощь США Украине немного сократит разрыв с Россией
24 апреля 2024, 10:11

Фото: iStock/rarrarorro

Военная помощь США, даже в случае быстрой доставки, не поможет Украине достичь паритета с РФ. Она лишь поможет немного сократить разрыв. Об этом заявил аналитик Мэтью Сэвилл из Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне.

После одобрения пакета помощи перед Америкой стоит задача доставки военной техники и боеприпасов на Украину. Пентагон неоднократно заявлял, что «накапливает» военное оборудование перед голосованием, чтобы как можно скорее передать его Киеву.

Отмечается, что не ясно сколько потребуется времени, чтобы помощь прибыла на передовую. Это зависит от того, сколько сейчас техники находится на складах Европы. Аналитик заявил, что даже быстрая доставка артиллерийских снарядов не сможет уравнять возможности украинских военных с российскими. По его мнению, американская помощь лишь немного «сократит разрыв».

Деньги, выделяемые США на помощь Украине, возможно, направят на дальнобойные ракеты, которыми могут попытаться провести атаку на Крымский мост. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

США могут отправить военную помощь Киеву уже к концу следующей недели

Захарова: выделяя помощь Киеву, США гонят украинцев «на убой»

Арестованную за помощь ВСУ американку отказались выпускать из российского СИЗО
#сша
#помощь
#крымский сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова возмутилась отсутствием реакции Запада на смерть военкора Еремина
Захарова: молчание ЮНЕСКО в связи с убийством Ерёмина подрывает её авторитет
24 апреля 2024, 10:00

Фото: iStock/SlavkoSereda

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась из-за отсутствия реакции на Западе из-за смерти в зоне проведения СВО военного корреспондента Сергея Еремина. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства обратилась к генеральному директору Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одре Азуле с вопросом о том, почему не было дано никаких оценок кровавой деятельности украинских боевиков. По словам Захаровой, 22 апреля отмечалась 70-летняя годовщина вступления России в ЮНЕСКО и Азуле, «наверное, постеснялась омрачить скорбной темой» данное мероприятие.

Захарова также задалась вопросом, как ЮНЕСКО может являться глобальным ориентиром, если ее руководитель демонстрирует полное отсутствие эмпатии к такой трагедии.

Напомним, военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в результате удара FVP-дрона ВСУ в зоне проведения СВО. Еремин работал в зоне СВО с момента начала СВО в феврале 2022 года. За свои заслуги он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Читайте также:

«Известия» рассказали о последнем репортаже погибшего военкора Семена Еремина

СК установит всех причастных к гибели военкора «Известий» после атаки ВСУ

Военкора «Известий» Еремина похоронили в Москве
#сво
#всу
#захарова
#мид рф
#журналист
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф