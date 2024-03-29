Во Франции заговорили о необходимости демилитаризовать Украину ради мира

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Украину необходимо лишить военного потенциала. Так считает глава французской партии правого толка «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян. Об этом он рассказал в интервью радиостанции Europe 1.
«Мир возможен, если произойдет демилитаризация Украины, если НАТО не будет расширяться дальше», — заявил Дюпон-Эньян.
Он также считает, что продолжение украинского конфликта станет самоубийством для Европы, так как она сильно зависима от США в экономическом плане.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО стоит принять идею создания буферной зоны на Украине, так как Россия не будет нападать на страны альянса.
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