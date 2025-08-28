Достижения.рф

Эстонский МИД вручил ноту протеста временному поверенному в делах РФ

МИД Эстонии вручил ноту протеста временному поверенному в делах России Ленару Салимуллину, сообщает РИА Новости.



Дипломат был вызван в ведомство днём 28 августа — причиной стал удар ВС РФ по Киеву, в результате которого, по утверждению эстонской стороны, была повреждена дипмиссия ЕС.

Ранее Минобороны России отчиталось о групповом ударе по Украине в ночь на 28 августа по военным объектам с применением высокоточного оружия, в том числе гиперзвуковых ракет «Кинжал» и беспилотников. После инцидента Киев обратился в ООН с просьбой созвать экстренное заседание Совета Безопасности.

Перед этим сообщалось, что Эстония предоставила ВСУ воздушное пространство для ударов дронами по Ленобласти.

