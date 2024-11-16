Во Франции заявили, что Зеленский дрейфует к безумию

Владимир Зеленский движется к безумию, если выдвигает планы о создании ядерного оружия при отказе избранного президента США Дональда Трампа от финансовой помощи Украине. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в Х. По его словам, Зеленский теряет самообладание после того, как канцлер Германии Олаф Шольц решился позвонить президенту России Владимиру Путину.