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Владимир Зеленский движется к безумию, если выдвигает планы о создании ядерного оружия при отказе избранного президента США Дональда Трампа от финансовой помощи Украине. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в Х. По его словам, Зеленский теряет самообладание после того, как канцлер Германии Олаф Шольц решился позвонить президенту России Владимиру Путину.
«Украинский доклад предлагает создать ядерную бомбу «через несколько месяцев» против России, если Трамп сократит финансовую помощь Украине! <…> Зеленский дрейфует к безумию», — написал он.Ранее журналисты Times, ссылаясь на доклад украинских исследователей для Минобороны, информировали, что киевский режим может разработать ядерное оружие за месяцы, если Вашингтон сократит поддержку.
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Данил Пономарев