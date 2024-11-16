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Во Франции заявили, что Зеленский дрейфует к безумию

Филиппо назвал безумием планы Зеленского о создании ядерное оружие
Фото: iStock/SimonLukas

Фото: iStock/SimonLukas

Владимир Зеленский движется к безумию, если выдвигает планы о создании ядерного оружия при отказе избранного президента США Дональда Трампа от финансовой помощи Украине. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в Х. По его словам, Зеленский теряет самообладание после того, как канцлер Германии Олаф Шольц решился позвонить президенту России Владимиру Путину.


«Украинский доклад предлагает создать ядерную бомбу «через несколько месяцев» против России, если Трамп сократит финансовую помощь Украине! <…> Зеленский дрейфует к безумию», — написал он.
Ранее журналисты Times, ссылаясь на доклад украинских исследователей для Минобороны, информировали, что киевский режим может разработать ядерное оружие за месяцы, если Вашингтон сократит поддержку.

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#трамп
Маск посмеялся над словами Зеленского о Трампе и переговорах
16 ноября 2024, 21:32

Фото: iStock/Robert Way

Американский миллиардер Илон Маск посмеялся над словами Владимира Зеленского, который заявил, что избранному президенту США Дональду Трампу не удастся вынудить Украину начать переговоры с Россией. На своей странице в соцсети Х бизнесмен написал, что у того «потрясающее чувство юмора».
Ранее Владимир Зеленский во время интервью украинскому телеканалу «Общественное» сказал, что риторика «садись и слушай» не работает, отвечая на вопрос были ли у Трампа требования для Киева начать мирные переговоры.
«У него потрясающее чувство юмора», — написал Маск в комментариях под постом с моментом из данного интервью.
В другом интервью Владимир Зеленский допустил возможность начала мирных переговоров с Россией, но при условии поддержки и усиления Украины со стороны третьих стран. По его словам, без этих требований страна будет иметь проигрышный статус.

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#интервью
#владимир зеленский
#киев
#маск
#переговоры
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В ФРГ внезапно отреагировали на разговор Путина с Шольцем
Депутат бундестага Дагделен назвала беседу Путина с Шольцем маневром канцлера
16 ноября 2024, 20:30

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Депутат германского бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен считает, что переговоры канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина — маневр немецкого политика.
«Даже если это можно рассматривать как маневр, чтобы представить себя канцлером мира в предстоящей предвыборной кампании в бундестаг, следует приветствовать тот факт, что Олаф Шольц наконец-то добился прямых переговоров с президентом России Путиным о прекращении войны на Украине», — сказано в посте Дагделен в соцсети.
Ранее в Кремле проинформировали о первой с конца 2022 года беседе политиков. Шольц подчеркивал необходимость проведения переговоров по украинскому кризису. Разговор длился около часа.

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#мир
#германия
#фрг
#олаф шольц
#владимир путин
#переговоры
#новости
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Маск ответил, почему демократы проиграли выборы
Илон Маск: демократы проиграли выборы из-за потери связи с народом
16 ноября 2024, 20:15

Фото: istockphoto/twinsterphoto

Демократы провалились на выборах, потому что потеряли связь с народом, считает американский миллиардер Илон Маск. Свое мнение бизнесмен выразил в соцсетях.
«Они ушли так далеко влево, что оторвались от народа. Поэтому они потерпели такое жестокое поражение на этих выборах», — гласит пост Маска.

Республиканцы придут к власти 20 января грядущего года, когда новоизбранный президент США Дональд Трамп пройдет процедуру инаугурации.

Ранее Илон Маск рассказывал, что он собирается сделать с теми, кто обвинил его в связях с Россией. Сейчас предпринимателя, по его словам, интересует вопрос, кто стоит за этими обвинениями.

«Я собираюсь выяснить, кто выдвигает эти обвинения…» — писал Маск.

Перед этим стало известно, с каким призывом в отношении Илона Маска выступили в США.

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#мир
#сша
#выборы
#илон маск
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Захарова призвала ФРГ снять с Гитлера статус почетного гражданина
16 ноября 2024, 19:38

Фото: istockphoto/ser-alim

ФРГ следовало бы задуматься, почему Адольфа Гитлера еще не лишили в стране статуса почетного гражданина, а не заявлять о важности передачи Киеву крылатых ракет, заявила в Telegram-канале дипломат российского МИДа Мария Захарова.
«…Не настало ли время отменить статус Гитлера и других преступников Третьего рейха в качестве почетных граждан? Поразительно, но факт: многие города Германии до сих пор не лишили ни Гитлера, ни других нацистских лидеров статуса «почетных граждан», — написала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Перед этим министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявляла о необходимости передать Киеву крылатые ракеты. Всего Захарова задала ей пять вопросов. Ознакомиться с ними можно в материале «Радио 1».

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#мир
#россия
#фрг
#мария захарова
#новости
#нацизм
#мид рф
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МИД РФ: при председательстве Дании в ОБСЕ усилилась антироссийская риторика
16 ноября 2024, 19:36

Фото: iStock/SlavkoSereda

Обстановка на Форуме ОБСЕ по вопросу сотрудничества в области безопасности (ФСОБ) чудовищно усугубилась при председательстве Дании, а антироссийская риторика зазвучала с новой силой. Соответствующее заявление опубликовало МИД РФ. Призывы к наказанию руководства России, как отмечается, датский посол назвал своим «источником для вдохновения».
«При нынешнем датском председательстве обстановка на ФСОБ чудовищно усугубилась. Глава делегации Дании посол Гренбек-Йенсен, ангажировано выступающий с антироссийской позиции, поспешил вытащить на трибуну представителей киевского режима», — указано в сообщении.
Данная риторика получила надлежащий отпор с российской стороны, отметили в министерстве, на что Гренбек-Йенсен попытался действовать в нарушение правил, выйти за рамки полномочий и навязать новую модель работы ФСОБ.
«Однако разрешения на это ему никто не давал. Своими вопиющими и безответственными шагами Копенгаген дискредитирует институт председательства, да и ФСОБ как один из директивных органов ОБСЕ. Более того, подрывается ключевой для организации в целом принцип консенсуса, без которого ее просто не будет», — подчеркнули в МИД.
Ранее сообщалось, Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) попыталось объяснить отсутствие реакции на убийства более 30 российских журналистов на Украине. Представитель УВКПЧ Рено де Виллен сказал корреспонденту РИА Новости, что ООН не может подтвердить эту информацию из-за «отсутствия доступа», поскольку Россия якобы не предоставляет доступ в нужные регионы.

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#сша
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#мид
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#посол
#регионы
#оон
#новости
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Евросоюз готовится к отключению газа из России
Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз готов к остановке поставок газа из России
16 ноября 2024, 19:22

Фото: iStock/butenkow

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов к остановке поставок газа из России. Об этом она написала в соцсети Х на фоне ситуации с перекрытием поставок российского ресурса в Австрию. По ее словам, газовые хранилища в ЕС полностью заполнены.
«Мы к этому готовы и подготовились к зиме. Газовые хранилища в Евросоюзе заполнены», — отметила она.
Фон дер Ляйен также добавила, что поддержала австрийского канцлера Карла Нехаммера и саму Австрию от имени Евросоюза.

Ранее Нехаммер заявил, что Австрия ожидала прекращения поставок газа из России с самого начала украинского конфликта и готовилась, что это произойдет. По его словам, «Газпром» прекратит поставки газа с сегодняшнего дня, 16 ноября.

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#экспорт
#газпром
#запрет
#австрия
#поставки
#рф
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Бжания пообещал вернуть ситуацию в Абхазии в правовое русло и стабилизировать ее
16 ноября 2024, 19:21

Фото: istockphoto/rarrarorro

Абхазский президент Аслан Бжания пообещал вернуть ситуацию в стране в правовое русло и стабилизировать ее. Такое заявление политик сделал в рамках выездного заседания кабмина в населенном пункте Тамыш.
«Ситуация будет стабилизирована, мы все вернем в правовое русло. Наша задача состоит именно в этом. Поэтому никакому давлению не подчиняться. Есть президент. Есть закон. Есть родина, которой мы с вами должны служить», — сказал Бжания.
В Абхазии начались протесты на фоне межправительственного соглашения с РФ об осуществлении российскими юрлицами инвестпроектов в Абхазии. Оппозиционеры считают, что документ расходится с интересами простых людей.

Ранее сообщалось, как в России оценили отказ абхазской стороны от межправительственного соглашения.

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#мир
#абхазия
#новости
#протесты
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Стало известно, от кого зависит судьба конфликта на Украине
Кустурица: развитие конфликта на Украине зависит от Путина и США
16 ноября 2024, 18:55

Фото: iStock/IherPhoto

Дальнейшее развитие конфликта на Украине зависит от президента России Владимира Путина и США в целом, а не от итогов американских выборов. Об этом заявил сербский режиссер Эмир Кустурица в беседе с РИА Новости. По его словам, победа Трампа все же более благоприятный исход по сравнению с победой Харрис.
«То, что дальше будет происходить на Украине, не зависит от выборов в Америке. Это вопрос Владимира Владимировича и американцев», — отметил он.
Ранее итальянская газета Corriere della Sera писала, что состоявшийся телефонный разговор между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом РФ Владимиром Путиным приведет к тому, что в Кремль начнут звонить лидеры и других европейских стран. Отмечалось, что сам факт телефонного разговора по инициативе Германии стал «первым международным эффектом» избрания на пост президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

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#кремль
#рф
#президент
#сша
#выборы
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Пашинян поговорил по телефону с Трампом
Кабмин Армении: Пашинян поговорил по телефону с Трампом
16 ноября 2024, 18:49

Никол Пашинян (Фото: kremlin.ru)

Премьер Армении Никол Пашинян провел телефонные переговоры с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, сообщили в кабмине республики.
«Пашинян поздравил президента Трампа с победой на выборах и предоставил ему информацию о развитии за последние годы и о текущем состоянии отношений Армении и США», — прокомментировали в армянском правительстве.
Отмечено, что политики обсудили региональную повестку дня и связанные с ней вопросы.

Ранее стало известно, что армянский премьер-министр попрощался с бородой, выложив видео в личный Telegram-канал.

«Привет, седая борода», — гласила подпись к посту.

Перед этим Пашинян высказался о коллективном подсознании народа.

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#сша
#никол пашинян
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#новости
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