Владимир Зеленский
Безумие Владимира Зеленского не знает границ, и его нужно остановить, написал в соцсетях глава французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.
«Ужасающе! По данным Times, Украина готовит ядерную бомбу мощностью, эквивалентной Нагасаки, если прекратится американская помощь! Безумие Зеленского не знает границ и должно быть остановлено в срочном порядке», — написал он.Перед этим журналисты Times, ссылаясь на доклад украинских исследователей для Минобороны, информировали, что киевский режим может разработать ядерное оружие за месяцы, если Вашингтон сократит поддержку.
Ранее сообщалось, какой сигнал послали Западу из России.
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