СМИ рассказали об угрозах Украины создать ядерное оружие

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Киев может ускорить разработку ядерного оружия, если США сократят военную поддержку, сообщает британская газета Times со ссылкой на доклад украинских исследователей.
По данным издания, Украина может создать бомбу из переработанного плутония, который получают из отработанных топливных стержней ядерных реакторов.
Times указывает, что технология похожа на ту, что была использована при создании бомбы, сброшенной на Нагасаки в 1945 году.
Доклад, как утверждается, подготовлен украинским Национальным институтом стратегических исследований (НИСИ) под руководством Алексея Ижака и уже передан замминистра обороны Украины, однако он пока не утверждён правительством.
В документе изложены возможные юридические основания для выхода Украины из Договора о нераспространении ядерного оружия, что позволит развивать собственное ядерное вооружение.
Ранее Украина призывала Запад ускорить её вступление в НАТО, иначе угрожая созданием ядерного оружия. В издании Bild сообщалось, что Украина потенциально способна разработать такое оружие за несколько недель.
Президент России Владимир Путин ранее комментировал, что создать ядерное оружие в нынешних условиях несложно, хотя способность Украины к этому остаётся под вопросом. Путин подчёркивал, что Москва не допустит появления такого оружия на Украине и будет следить за любой попыткой передачи ядерных технологий Киеву.
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Times указывает, что технология похожа на ту, что была использована при создании бомбы, сброшенной на Нагасаки в 1945 году.
Доклад, как утверждается, подготовлен украинским Национальным институтом стратегических исследований (НИСИ) под руководством Алексея Ижака и уже передан замминистра обороны Украины, однако он пока не утверждён правительством.
В документе изложены возможные юридические основания для выхода Украины из Договора о нераспространении ядерного оружия, что позволит развивать собственное ядерное вооружение.
Ранее Украина призывала Запад ускорить её вступление в НАТО, иначе угрожая созданием ядерного оружия. В издании Bild сообщалось, что Украина потенциально способна разработать такое оружие за несколько недель.
Президент России Владимир Путин ранее комментировал, что создать ядерное оружие в нынешних условиях несложно, хотя способность Украины к этому остаётся под вопросом. Путин подчёркивал, что Москва не допустит появления такого оружия на Украине и будет следить за любой попыткой передачи ядерных технологий Киеву.
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Мария Моисеева