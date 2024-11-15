В Киеве признались, что создание ядерной бомбы не поможет Украине

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Киев не рассматривает создание ядерного оружия, так как это не улучшит ситуацию на фронте, несмотря на возможные юридические и репутационные последствия, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «РБК-Украина».
По его словам, даже если ядерное оружие могло бы повлиять на ход событий, оно не даст Украине решающих изменений на линии фронта.
Ранее представитель украинского МИД Георгий Тихий подчеркнул, что Украина соблюдает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и не намерена его нарушать.
В то же время британская газета The Times со ссылкой на украинский Центр исследований сообщила, что Украина теоретически способна создать примитивное ядерное оружие, используя реакторный плутоний.
По данным издания, в стране имеется 7 тонн плутония, что могло бы позволить создать сотни тактических боеголовок.
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Ранее представитель украинского МИД Георгий Тихий подчеркнул, что Украина соблюдает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и не намерена его нарушать.
В то же время британская газета The Times со ссылкой на украинский Центр исследований сообщила, что Украина теоретически способна создать примитивное ядерное оружие, используя реакторный плутоний.
По данным издания, в стране имеется 7 тонн плутония, что могло бы позволить создать сотни тактических боеголовок.
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Мария Моисеева