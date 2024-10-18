Путин: альянс НАТО не жалеет украинцев, а РФ думает про своих бойцов

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Североатлантический альянс не жалеет украинцев, а Россия думает про своих бойцов, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с главами ведущих СМИ стран-участниц объединения БРИКС в пятницу, 18 октября.
«НАТОвцам не жалко украинцев, не их солдаты, они обслуживают интересы США, в этом смысле их тоже не жалко. Но мы-то должны думать, мы думаем о своих солдатах, думаем о технике. И когда мы думаем о своих солдатах, мы думаем о том, как обеспечить мир в том числе и мирными средствами», — сказал президент.Российская сторона не раз заявляла, что оружейные поставки на Украину только затягивают конфликт, при помощи которого Запад реализует свою стратегию «до последнего украинца».
Ранее Путин заявил, чем занимается киевский режим вместо переговоров.
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