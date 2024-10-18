Владимир Зеленский
Киевский режим не станет признавать потерю территорий с юридической точки зрения, однако украинские границы после завершения боевых действий зависят от различных факторов. Такое заявление в эфире всеукраинского телемарафона сделал экс-президент Украины, чей срок истек 20 мая, Владимир Зеленский.
«В жизни может быть по-разному, зависит от нас, от нашей прочности, от [того,] устали или не устали партнеры, от желания или смены политики. Много вещей [влияет]. По-разному может случиться. Но пока Украина юридически не признает те или иные территории российскими, они останутся украинскими», — сказал украинский политик.Зеленский узурпировал власть на Украине после истечения его президентских полномочий 20 мая 2024 года. Фактически, по конституции Украины, власть принадлежит украинскому парламенту, т.е. Верховной раде. Политик также запретил переговоры с РФ, приняв соответствующий закон.
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