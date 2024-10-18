Союзники Киева обсудили возможность ускорить ему помощь

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Возможность ускорить помощь киевскому режиму обсудили канцлер ФРГ Олаф Шольц с британским премьером Киром Стармером, президентом США Джо Байденом и его коллегой из Франции Эммануэлем Макроном. Пресс-конференцию политиков в Германии передавал американский телеканал Sky News.
«Мы сохраняем единство по вопросу оказания поддержки Украине и всегда говорили, что только украинский народ должен определять свое будущее», — прокомментировал Стармер.Он также добавил, что приемлемым исходом может быть только заключенный на справедливых условиях мир с сохранением украинской независимости.
Перед этим президент России Владимир Путин заявлял, что РФ нужны условия прочного мира, которые обеспечат равную безопасность. Глава государства подчеркивал, что киевский режим занимается не переговорами, а выдвижением условий.
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Никита Кротов