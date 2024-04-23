США пообещали ввести санкции против российской энергетики

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Американское правительство продолжит вводить санкции в отношении энергетического сектора России и связанной с ним инфраструктуры. Об этом заявил замминистра энергетики США Джеффри Пайетт на конференции по энергетической безопасности на площадке Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, передает РИА Новости.
Пайетт заверил, что Штаты «продолжат закручивать гайки» с помощью санкций в отношении компаний, которые задействованы в развитии важных проектов в сфере энергетики и связанной с ними инфраструктуры.
Он также заявил, что в санкционный перечень планируют добавить завод по переработке СПГ в Усть-Луге и «Якутский газ» и проект «Восток Ойл».
Ранее сообщалось, что Евросоюз собирается включить в 14-й пакет санкций против Российской Федерации запрет на поставки сжиженного природного газа.
До этого канцлер Германии Шольц заявил о конце эпохи ископаемого топлива. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Он также заявил, что в санкционный перечень планируют добавить завод по переработке СПГ в Усть-Луге и «Якутский газ» и проект «Восток Ойл».
Ранее сообщалось, что Евросоюз собирается включить в 14-й пакет санкций против Российской Федерации запрет на поставки сжиженного природного газа.
До этого канцлер Германии Шольц заявил о конце эпохи ископаемого топлива. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак