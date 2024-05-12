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Лидер французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что поддержка Западом Украины вредна для нее, радиостанция France Info.
Филиппо заявил, что помощь Запада Украине вредна, и подчеркнул, что такие действия ведут страну к разрушению. Он добавил, что конфликт на Украине – это конфликт между Россией и НАТО.
Депутат при этом опроверг утверждения о том, что во Франции активно распространяется российская пропаганда. Он подчеркнул, что наблюдает во Франции преимущественно американские идеи.
Ранее Филиппо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в краже американской помощи. Он напомнил, что более 16 миллиардов евро помощи ЕС были потеряны.
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«Необходимо защищать позицию мира и переговоров. Совершенно точно не нужно направлять оружие и деньги, которых у нас нет», – призвал политик.
Депутат при этом опроверг утверждения о том, что во Франции активно распространяется российская пропаганда. Он подчеркнул, что наблюдает во Франции преимущественно американские идеи.
Ранее Филиппо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в краже американской помощи. Он напомнил, что более 16 миллиардов евро помощи ЕС были потеряны.
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Александр Климов