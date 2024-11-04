Во Франции жестко ответили на жалобы Зеленского

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал немедленно прекратить поставки оружия Украине после заявления Владимира Зеленского о том, что НАТО недостаточно помогает Киеву. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х. По его словам, реакция Зеленского недопустима в свете предоставления вооружений на десятки миллиардов евро.