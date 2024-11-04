Во Франции жестко ответили на жалобы Зеленского

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал немедленно прекратить поставки оружия Украине после заявления Владимира Зеленского о том, что НАТО недостаточно помогает Киеву. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х. По его словам, реакция Зеленского недопустима в свете предоставления вооружений на десятки миллиардов евро.
«Теперь Зеленский называет своих «союзников» из НАТО «ничтожествами», обвиняя их в том, что они ничего не делают. И это после того, как альянс предоставил ему тонны оружия на десятки миллиардов евро. <…> Довольно, это продолжается уже слишком долго. Не дадим Зеленскому больше ни одного цента, ни единого орудия», — заявил Филиппо.Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что западный мир находится на пороге больших перемен, которые могут помочь прекратить конфликт на Украине. По его словам, сейчас все зависит от США и России, подчеркнув, что сам украинский конфликт — это угроза для всей Европы.
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