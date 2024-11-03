Киев запросил списки на обмен пленными после заявления омбудсмена Москальковой

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова (фото: сайт Кремля)
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец попросил прислать списки пленных украинцев, которых Россия готова вернуть в ходе обмена после заявления уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о политизации Киевом этого процесса. Об этом он заявил в своем телеграм-канале. По его словам, украинская сторона якобы всегда готова принимать любые списки и проводить обмены.
«Хочу получить от уполномоченного по правам человека в РФ все списки украинских военнопленных, которых РФ срочно готова вернуть <...> Украина всегда готова принимать все списки всех наших граждан. Мы всегда готовы к проведению обменов военнопленными», — написал он.Ранее Москалькова сообщала, что из-за политизации вопроса украинской стороной процессы обмена военнопленными проходят крайне тяжело и медленно и призвала Киев возобновить конструктивный диалог, а также ускорить обмены.
«Более года Украина не дает согласие на принятие военнослужащих 102, 126, 118 отдельных бригад. Из предложенных к обмену 935 украинских военнослужащих дано согласие забрать только 279», — писала она.Читайте также:
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