Киев запросил списки на обмен пленными после заявления омбудсмена Москальковой

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец попросил прислать списки пленных украинцев, которых Россия готова вернуть в ходе обмена после заявления уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о политизации Киевом этого процесса. Об этом он заявил в своем телеграм-канале. По его словам, украинская сторона якобы всегда готова принимать любые списки и проводить обмены.