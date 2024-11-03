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Киев запросил списки на обмен пленными после заявления омбудсмена Москальковой

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова (фото: сайт Кремля)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова (фото: сайт Кремля)

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец попросил прислать списки пленных украинцев, которых Россия готова вернуть в ходе обмена после заявления уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о политизации Киевом этого процесса. Об этом он заявил в своем телеграм-канале. По его словам, украинская сторона якобы всегда готова принимать любые списки и проводить обмены.
«Хочу получить от уполномоченного по правам человека в РФ все списки украинских военнопленных, которых РФ срочно готова вернуть <...> Украина всегда готова принимать все списки всех наших граждан. Мы всегда готовы к проведению обменов военнопленными», — написал он.
Ранее Москалькова сообщала, что из-за политизации вопроса украинской стороной процессы обмена военнопленными проходят крайне тяжело и медленно и призвала Киев возобновить конструктивный диалог, а также ускорить обмены.


«Более года Украина не дает согласие на принятие военнослужащих 102, 126, 118 отдельных бригад. Из предложенных к обмену 935 украинских военнослужащих дано согласие забрать только 279», — писала она.
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В Ирландии назвали ключевое отличие бойцов ВС РФ и ВСУ
Боуз: бойцы ВС РФ побеждают, потому что добровольно идут защищать Родину
03 ноября 2024, 01:43

Фото: iStock/Diy13

Бойцы ВС РФ побеждают в украинском конфликте, потому что, в отличие от солдат ВСУ, они идут защищать Родину на добровольной основе. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х. По его словам, украинских военных похищают и вынуждают сражаться за коррумпированного диктатора, которым управляет НАТО.
«В то время как украинцев, оставшихся в стране, похищают и вынуждают сражаться за коррумпированного диктатора, контролируемого НАТО, русские добровольно идут на борьбу, которую они воспринимают как экзистенциальную для своей Родины», — написал он.
Боуз подчеркнул, что именно из-за этой разницы между солдатами России и Украины побеждают первые.

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На Украине взрывы сорвали железнодорожное сообщение
«Общественное»: под Днепропетровском взрывы повредили ж/д инфраструктуру
03 ноября 2024, 01:10

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

На Украине взрывы повредили железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем телеграм-канале, отмечая, что в итоге один из пригородных поездов задержался на 40 минут.
«Из-за частичного повреждения железнодорожной инфраструктуры пригородный поезд задержался на 40 минут», — указано в публикации.
Ранее сообщалось об очередных взрывах под Киевом. Они раздались в ночь на воскресенье, 3 ноября, на фоне звучащей в регионе сирены воздушной тревоги. Помимо Киевской области воздушная опасность была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

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«Он понял, в чем сила»: в Британии оценили подвиг американца для ВС РФ
Британский журналист Филлипс назвал подвигом помощь ВС РФ американца Мартиндейла
03 ноября 2024, 00:59

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Британский журналист Грэм Филлипс оценил действия американца Дэниэла Мартиндейла, который помогал ВС РФ планировать атаки на военные объекты, назвав их подвигом. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости. По его словам, Мартиндейл — тот американец, который понял в чем сила.
«Он, конечно, опасные поступки совершил, но результативные. За это он большой молодец. Это его подвиг. То, что я прочитал, вызывает положительные эмоции, он молодец», — поделился он.
Филлипс также обратил внимание, что Мартиндейл — не первый американец, который помогает России, вспомнив Рассела Бентли — погибшего в Донбассе корреспондента с позывным «Техас».
«По всему миру адекватные и здравомыслящие люди - за нас, они за правду. Конечно, можно еще сказать, что это не первый американец, который боролся и борется за нас. Мы помним и про «Техаса», я думаю, он бы гордился, когда увидел подвиг своего земляка. Возможно, это тот американец, который понял в чем сила», — отметил британский журналист.
Напомним, гражданин США Дэниэл Мартиндэйл, который оказывал помощь Вооруженным силам России в планировании атак на украинские войска, провел свою первую конференцию в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». О главных заявлениях американца — в материале «Радио 1».

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Под Киевом снова гремят взрывы
«Страна»: в Киевской области снова звучат взрывы на фоне воздушной тревоги
03 ноября 2024, 00:28

Фото: iStock/Olena Lialina

В Киевской области в очередной раз за последние дни гремят взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в своем телеграм-канале. В регионе тем временем воют сирены воздушной тревоги.
«Взрывы в Киевской области», — отмечается в публикации.
По информации с онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и области сейчас звучат сирены воздушной тревоги. Одновременно с этим угроза воздушной опасности объявлена также в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Ранее взрывы в Киеве гремели утром и в ночь на субботу, о чем писали украинские СМИ.

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Кабмин РФ выплатит 48 млн пострадавшим в Курской области
02 ноября 2024, 22:55

Фото: iStock/ shironosov

Правительство России направит более 48 млн рублей на выплаты пострадавшим в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщают РИА Новости.
«Выделить в 2024 году МЧС России <...> на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооруженных сил Украины на территорию Курской области бюджетные ассигнования в размере до 48 360 тысяч рублей», — сообщается в распоряжении кабмина.

Правительство Курской области предоставит в МЧС России списки граждан, которые нуждаются в единовременной денежной выплате. МЧС Российской Федерации также будет контролировать эффективное расходование бюджетных ассигнований.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали автомобили мирных граждан, пытавшихся эвакуироваться из Курской области. Боевики атаковали машины при помощи беспилотников.

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«Смертный приговор»: Слуцкий прокомментировал разрешение 60 чехам вступить в ВСУ
Слуцкий прокомментировал решение Павела разрешить согражданам вступить в ВСУ
02 ноября 2024, 21:24

Леонид Слуцкий (Фото: сайт Кремля)

Президент Чехии Пётр Павел подписал смертный приговор согражданам, разрешив им присоединиться к ВСУ. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале.
Ранее в этот день Чешское радио со ссылкой на пресс-секретаря президента страны Петра Павела сообщило, что 60 граждан Чехии получили разрешение на присоединение к ВСУ.

Выдача такого разрешения и одобрение намерений чехов принимать участие в боевых действиях против России были неправильными о стороны Павела, поскольку этим он подписал смертный приговор своим согражданам. И всё это он сделал ради глобалистских амбиций США и сиюминутных выгод Украины, отметил Слуцкий.

Также политик подчеркнул, что 60 новых военных в рядах ВСУ никак не изменят положение украинской армии на фронте. Однако их участие в конфликте является плохим прецедентом, в первую очередь, для самой Чехии.

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#украина
#всу
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#политика
#сво
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ВС РФ применили тактику «множественных порезов» при штурме Селидово в ДНР
02 ноября 2024, 20:57

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ применили тактику «множественных порезов» в ходе штурма города Селидово в ДНР. Об этом сообщил командир штурмового батальона 433-го полка из состава группировки войск «Центр» Андрей Чувашов, слова которого приводит телеканал «Звезда».
Он объяснил, что российские военные «находились везде», они окружили ВСУ и запутали из. Так украинские бойцы не понимали, что происходит и что им делать, поскольку выстрелы раздавались со всех сторон.

При этом Чувашов подчеркнул, что изначально ВСУ ждали наступления российских войск с юга, но ВС РФ, узнав об этом, специально нанесли удары с севера и погли в обход фланга с востока. Таким образом удалось взять город в «клещи».

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#всу
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#военные
#город
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МИД РФ представил список из 29 морпехов ВСУ, возвращённых при обмене 17 октября
02 ноября 2024, 20:47

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

МИД России опубликовал список из 29 украинских морпехов, которые были возвращены 17 октября российской стороной в рамках обмена по формуле «95 на 95». Соответствующий документ представлен в Telegram-канале ведомства.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе онлайн-брифинга опровергла заявления киевских властей о том, что Россия якобы отказывается включать в списки на обмен украинских морских пехотинцев.

Также в этот день Захарова сообщила, что Украина приняла только 279 военнопленных из предложенных российской стороной 935.

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#мид рф
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#украина
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#всу
#мария захарова
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На Украине сообщают о скором запуске производства дальнобойных ракет
Глава компании ВПК: Украина собирается начать выпуск дальнобойных ракет в 2025 г
02 ноября 2024, 20:43

Фото: iStock/Petrovich9

Украина собирается запустить производство собственных баллистических и крылатых ракет уже в середине 2025 года. Об этом заявил директор украинского государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» Алексей Петров в интервью изданию «Обозреватель».
Он подчеркнул, что в стране уже проводятся испытания, пока только лётные, однако конкретные результаты уже имеются. Такими темпами к середине следующего года на Украине появятся собственные баллистические и крылатые ракеты.

Ранее, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом успешном испытании первой баллистической ракеты украинского производства. Однако он не уточнил, к какому классу дальности она относится.

Позднее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что дальность её полёта составляет 600-700 километров.

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#минобороны
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