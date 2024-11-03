В Совфеде прокомментировали условие Турции по завершению конфликта на Украине

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Условия России по разрешению конфликта на Украине четко сформулировал президент страны Владимир Путин. Об этом сообщил в беседе с «Лентой.ру» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Так сенатор прокомментировал озвученное главой МИД Турции Хаканом Фиданом условие завершения украинского конфликта — обеспечение территориальной целостности.
Карасин отметил, что подобные слова звучат от многих зарубежных политиков. По его словам, условия, которые четко сформулировал российский лидер, являются детальными и важными настолько, что «их трудно дополнить или перефразировать».
Сенатор заключил, что РФ стоит на своей позиции.
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Карасин отметил, что подобные слова звучат от многих зарубежных политиков. По его словам, условия, которые четко сформулировал российский лидер, являются детальными и важными настолько, что «их трудно дополнить или перефразировать».
Сенатор заключил, что РФ стоит на своей позиции.
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Екатерина Коршунова