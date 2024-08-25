Во Львове чиновница не встала во время гимна Украины и показала средний палец

Фото: istockphoto/Serhii Ivashchuk
В украинском Львове, пожалуй самом «западенском» городе страны, разгорелся скандал из-за местной чиновницы. Женщина не встала во время исполнения национального гимна и показала средний палец исполнителям, которые снимали её на телефон.
Ролик моментально разлетелся по местным пабликам и социальным сетям, передаёт URA.RU. Женщина не желала вставать, чтобы почтить исполняемый гимн Украины. В ответ на замечание более патриотично настроенных сограждан она продемонстрировала неприличный жест, подняв вверх средний палец.
Героиню видеозаписи задержали полицейские. Выяснилось, что она работает во Львовской областной военной администрации. По данным украинских СМИ, вскоре после инцидента её уволили. Пока неизвестно, будут ли для непатриотичной украинки более серьёзные последствия в виде уголовного преследования.
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Александр Бойцов