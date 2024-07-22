«Страна.ua»: в Одессе двое подрались из-за нацистской символики на тату

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В Одессе произошёл конфликт между двумя мужчинами. Причиной ссоры стала татуировка со свастикой на руке одного из них.
«Инцидент произошёл на улице. Одессит сделал замечание мужчине, который, по его мнению, «носит свастику» и при этом говорит на русском языке. Мужчина призвал его говорить на украинском языке, а затем неожиданно ударил по телефону, который снимал их разговор», — поделили в МК.
После этого горожанин достал нож и пошёл следом за молодым человеком, который был в шортах и с татуировками. В конце мужчина пригрозил, что скоро всё закончится, и ушёл.
По некоторым данным, в конфликте участвовали военные, однако пока это не подтверждено.
Ранее в Севастополе произошёл похожий инцидент: мужчина в троллейбусе напал на попутчиков, которые слушали гимн России на телефоне.
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