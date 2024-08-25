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В ночь с 24 на 25 августа в День независимости Украины активисты подполья «Дозор» подожгли 30-метровый украинский флаг в столице страны. Поджог произошёл на улице Владимира Рыбака, неподалёку от Киевского медицинского университета.
Об этом подпольщики написали в своём телеграм-канале, отметив, что таким образом они решили поздравить киевский режим с «днём независимости» (орфография и пунктуация сохранены - прим. ред.). На выложенных в сеть кадрах в ночи очень хорошо видно полыхающее «жовто-блакитное» полотнище.
Это не первая «огненная» акция подпольщиков на Украине. Недавно активисты рассказывали о поджоге служебного автомобиля территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.) в Николаеве.
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Александр Бойцов