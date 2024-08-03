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Все советские памятники демонтировали во Львовской области Украины. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Максим Козицкий.
«Мы во Львовской области демонтировали все советские памятники… И так же до 27 июля переименовали все известные нам топонимы, связанные с российско-советской пропагандой», — говорится в публикации Telegram-канале.
Чиновник добавил — чтобы завершить процесс полностью, необходимо «избавиться от всех ячеек» УПЦ и понадеялся, что она будет запрещена законом.
Закон о декоммунизации на Украине приняли в 2015 году. Тогда же началась тотальная борьба со всеми проявлениями советской и русской культуры. В частности, украинские власти призывали сжигать русскую литературу.
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