Голубев: в Морозовском районе под Ростовом ввели режим ЧС после атаки дронов ВСУ

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Режим ЧС введен в Морозовском районе Ростовской области после атаки со стороны боевиков ВСУ. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в Telegram-канале. Чиновник уточнил, что в нескольких объектах социальной инфраструктуры повреждены окна. Речь идет о детсадах, школах, жилых домах и производственных помещениях.
«В Морозовском районе введен режим ЧС. С утра муниципальная рабочая группа приступила к подворовому обходу, чтобы оценить ущерб, нанесенный ночной воздушной атакой», — говорится в сообщении.
Губернатор заключил, что власти всем окажут помощь по вопросам поврежденного имущества. Ранее сообщалось, что украинские неонацисты провели массированную атаку дронами на Морозовский и Каменский районы Ростовской области, что стало причиной пожаров.
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