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На Западе оценили тактику ВС РФ в зоне СВО

NYT: ВС РФ поменяли тактику и теперь сражаются умнее
03 августа 2024, 13:03
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

ВС РФ изменили тактику в боях с боевиками ВСУ и теперь сражаются умнее. Об этом в своей статье для издания The New York Times написал журналист Максим Такер.
«Русские изменили тактику, чтобы сражаться умнее. Вместо того чтобы выявлять слабые укрепления, они с помощью разведки обнаруживают слабые подразделения ВСУ и наносят удар по ним», — сказано в материале.

Журналист уточнил, что российские бойцы проводят атаки группами из трех-четырех солдат с использованием лесного массива, чтобы укрываться от дронов, разведывать позиции и наводить артиллеристов или беспилотники.



Ранее сообщалось, что на Украине отреагировали на успехи российской армии.

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#новости
#вс рф
Полковнику Пешкову отказали в участии в СВО
Защитник Борщев: полковнику Пешкову отказали в участии в СВО
03 августа 2024, 12:05

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Арестованному по делу о хищениях полковнику Дмитрию Пешкову отказали в участии в спецоперации на Украине. Его прошение отклонило Минобороны, сообщает ТАСС, ссылаясь на защитника Петра Борщева.
«Офицер, участник СВО — он более 25 лет отслужил в российской армии, а его никуда не отправляют», — прокомментировал адвокат.

Он также уточнил, что Пешков согласен на любую должность. Есть даже видео в интернете, где экс-заместитель командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу поступает, как настоящий герой, спасая технику и людей.

Адвокат резюмировал, что сейчас следствие определяет нанесенный ущерб. Далее сторона защиты отказалась что-либо комментировать.

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#минобороны рф
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На Украине неожиданно отреагировали на успехи ВС РФ
Conversation: успехи ВС РФ изменили позицию украинцев по переговорам
03 августа 2024, 11:32

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Успехи российской армии на поле боя изменили позицию украинцев по переговорам. Об этом информирует Conversation.
Уточняется, что развитие конфликта складывается в пользу российской стороны. К моменту появления нового президента США в Белом доме, ситуация вряд ли изменится к лучшему для Киева, говорится в статье издания.

Опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии показал, что порядка 60% граждан Украины считают, что Киев должен перейти к переговорам с Москвой для завершения конфликта.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#развитие
#всу
#минобороны
#ракеты
#удар
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Огромные потери ВСУ, ВС РФ взяли пять сел в ДНР, 100 м до Торецка: последние новости СВО
Минобороны сообщило об уничтожении 75 беспилотников ВСУ за ночь
03 августа 2024, 11:26

В ночь на 3 августа ВС России сбили 75 украинских БПЛА над российской территорией.
Последние новости с полей спецоперации по состоянию на 3 августа приводит редакция «Радио 1».

В ночь на 3 августа ликвидировали 75 беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО за ночь сбили 75 украинских БПЛА над территорией РФ. Минобороны РФ сообщило, что 36 беспилотников сбили над Ростовской, 8 восемь над Курской, 9 над Белгородской, 17 над Орловской, 2 над Рязанской областями, по одному беспилотнику над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем.

Украина и Россия обменялись телами погибших

Между РФ и Украиной состоялся обмен телами погибших военнослужащих, сообщил депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.

Обмен проводился силами Минобороны РФ. Украинской стороне отдали 250 тел военнослужащих, Киев, в свою очередь, вернул 38.

ВС РФ освободили пять населенных пунктов за неделю

Подразделения группировки войск «Центр» за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Освобождены Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское.

Армия России наносит удары «Геранями»

Российские войска наносят удары по Виннице, Сумской, Кировоградской, Одесской, Житомирской, Николаевской, Киевской, Полтавской и Днепропетровской областях ударными дронами «Герань», беспилотниками и ракетами по военным целям Украины. Сирена воздушной тревоги не стихала всю ночь.

ВСУ за неделю потеряли более 13 тысяч военных

По данным Минобороны, ВСУ за неделю потеряли на всех направлениях в зоне СВО до 13 570 военных.
Дальнобойщики Украины бегут из страны под видом международных рейсов
Дальнобойщики Украины бегут из страны под видом международных рейсов

Донецкое направление

Подразделения «Юг» слаженными действиями улучшили положение по переднему краю. С 27 июля по 2 августа военные России нанесли поражение девяти бригадам ВСУ и отбили пять контратак.

Харьковское направление

В Харькове под регулярными обстрелами находятся все точки перегрузки-выгрузки ВСУ.

В Волчанске бои идут в городе и в лесных массивах, ближе к рекам Северский Донец и Волчья. Украинские войска укрепляются в Печенегах, Старом Салтове, Чугуеве. В Чугуеве наблюдается скопление французских, польских и американских специалистов НАТО (инженеров-фортификаторов).

Торецкое направление

Российским войскам осталось всего 100 метров до Торецка, сообщает украинский аналитический ресурс Deep State.

У Армии России есть успехи в Новгородском в районе хлебозавода, активные бои ведутся в Железном и Северном.

Покровское направление

Российские военные продолжают наступать на Покровском направлении. Основные силы продвигаются северо-восточнее Желанного, а также в Ивановке. В Желанном ВС России смогли захватить американский БМП Bradley, сообщают военкоры «Русской весны». Идут бои в районе Очеретино.
Зеленский заявил о критической ситуации для ВСУ на одном направлении
Зеленский заявил о критической ситуации для ВСУ на одном направлении

Авдеевское направление

Южнее Новоселовки Первой войска России выходят к Межевому, за которым есть переправа на западный берег реки Волчья. Оттуда можно двигаться южнее, вдоль Карловского водохранилища, и взять Карловку в клещи.

Херсонское направление

На Херсонском направлении изменений нет, однако бои не прекращаются. Украинские дроны минируют наш берег, что затрудняет снабжение подразделений на островах. Российская авиация бьет по местам дислокации ВСУ в селе Казацкое.

Запорожское направление

Около Работино российские военные ликвидировали два опорных пункта ВСУ. Военкоры сообщают, что украинская армия в этом районе пытаются противостоять ВС России, применяя БПЛА «Баба Яга» и минные заграждения.

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#украина
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Дальнобойщики Украины бегут из страны под видом международных рейсов
03 августа 2024, 11:01

Фото: istockphoto/vitpho

Украинские дальнобойщики, которые совершают дальние рейсы, бросают собственные фуры, как только пересекают границу. Так им удается избежать призыва. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на украинца Артема Шевченко, сбежавшего из республики.
«Украинские дальнобойщики, которые ездят в международные рейсы, массово бросают фуры, как только выезжают за пределы страны и отказываются возвращаться из-за страха перед отправкой на фронт», — сказал он.

Шевченко добавил, что компании уже стали нанимать женщин на работу. Украинцы избегают мобилизации в стране любыми доступными способами. Особо отчаявшиеся оказывают физическое сопротивление военным, а кто-то просто прячется или дает взятки во избежание отправки на передовую.

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Минобороны показало кадры уничтожения ракеты ATACMS комплексом «Бук-М3»
03 августа 2024, 09:04

Фото: istockphoto/vitpho

Министерство обороны России показало работу зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» в зоне проведения спецоперации. Кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что расчет ЗРК «Бук-М3» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили выпущенную украинскими боевиками оперативно-тактическую ракету ATACMS США. Иных подробностей в российском оборонном ведомстве не привели.

Ранее Минобороны России показало в своем Telegram-канале кадры уничтожения в Черном море безэкипажных катеров ВСУ, следовавших в направлении Новороссийска. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#минобороны рф
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#запад
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Стало известно о дефиците обуви для мобилизованных в ВСУ
Подполье: в ВСУ нет подходящей по размеру обуви для мобилизованных
03 августа 2024, 08:52

Фото: istock / Dzmitry Ryshchuk

ВСУ не могут предоставить подходящую по размеру обувь мобилизованным. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев разговоре с РИА Новости.
«Ты получаешь снарягу, примерно 4-6 предметов из 7. Спрашивают: берцы какого размера? Отвечаешь. Тебе говорят: такого нету. Вот тебе 43-й», — рассказал подполью анонимный харьковский мобилизованный.
До этого украинец, которого 25 июля сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектации, аналог военкомата) поймали для отправки в зону боевых действий по дороге в магазин, на условии анонимности сообщил Лебедеву, что в центре, куда он был распределен, нашли десятки ВИЧ-инфицированных мобилизованных.

Ранее Виктор Медведчук сообщил, что Владимир Зеленский принял решение мобилизовать несколько категорий граждан, включая мужчин старше 60 лет. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В пригороде Харькова прогремели взрывы
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе
03 августа 2024, 08:28

Фото: iStock/dzika_mrowka

Взрывы прогремели в пригороде Харькова на востоке Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Игорь Терехов.
Согласно данным украинского сервиса по оповещению населения, воздушную тревогу в Харьковской области не объявляли. Иной информации о произошедшем Терехов не привел.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Группировка войск «Юг» отразила контратаку бригады ВСУ
03 августа 2024, 06:24

Фото: iStock/Anna_Anikina

Бойцы группировки «Юг» отразили контратаку 5-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом агентству ТАСС сообщил руководитель пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
По его словам, в результате операции Вооруженные силы Украины потеряли более 400 человек.

«В результате активных действий заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных бригад ВСУ в районах Переездного, Верхнекаменского и Константиновки», – заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на покровском направлении ВСУ принимают участие в «неизменно самых жестких боях». По его словам, на этом направлении ВСУ «держат основу обороны и на всем востоке»

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#владимир зеленский
#вс рф
#военные
#сво
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Российские штурмовики совершили удар по опорному пункту ВСУ
МО РФ: штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ
03 августа 2024, 06:04

Фото: istockphoto/Trevor Howard Jones

Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России (ВКС) нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявило Министерство обороны России, передает РИА Новости.
«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток"», – заявили в оборонном ведомстве.

После нанесения удара экипажи штурмовиков выполнили противоракетные мероприятия, сбросили тепловые ловушки и вернулись на аэродром. Все выявленные в ходе операции цели противника были поражены, а личный состав и техника ВСУ уничтожены.

Ранее Минобороны сообщало, что группировкя войск «Юг» отразила контратаку 5-й штурмовой бригады ВСУ. В результате этой операции Вооруженные силы Украины потеряли более 400 человек.

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#минобороны рф
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