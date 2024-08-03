На Западе оценили тактику ВС РФ в зоне СВО

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ВС РФ изменили тактику в боях с боевиками ВСУ и теперь сражаются умнее. Об этом в своей статье для издания The New York Times написал журналист Максим Такер.
«Русские изменили тактику, чтобы сражаться умнее. Вместо того чтобы выявлять слабые укрепления, они с помощью разведки обнаруживают слабые подразделения ВСУ и наносят удар по ним», — сказано в материале.
Журналист уточнил, что российские бойцы проводят атаки группами из трех-четырех солдат с использованием лесного массива, чтобы укрываться от дронов, разведывать позиции и наводить артиллеристов или беспилотники.
Ранее сообщалось, что на Украине отреагировали на успехи российской армии.
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Никита Кротов