Во Вьетнаме показали портрет Путина, созданный тенью от берез и коня

Фото: Сайт Кремля
На концерте в Большом оперном театре в Ханое в честь визита президента России Владимира Путина показали его портрет, созданный тенями от вращающихся скульптур берез и коня. Об этом сообщает РИА Новости.
Демонстрировались два портрета: свет, проходя через скульптуры берез и вставшего на дыбы коня, проецировался на темное полотно. Сначала зрителям показали изображение молодого Путина, а после вращения скульптур появилось изображение действующего президента.
20 июня президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко заявил, что визит Путина во Вьетнам имеет большое значение, поскольку усиливает азиатский вектор политики России.
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