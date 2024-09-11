Трамп пообещал организовать переговоры Путина и Зеленского для урегулирования конфликта

Фото: Сайт Кремля
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал приступить к разрешению конфликта между Россией и Украиной еще до своего официального вступления в должность, если победит на выборах.
Трамп заявил о намерении организовать переговоры между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил во время дебатов, трансляцию которых ведет РБК.
Трамп подчеркнул, что лично знаком с обоими лидерами и имеет хорошие отношения с ними. Он выразил уверенность, что их уважение к нему поможет достичь договоренностей.
Вице-президент США Камала Харрис в свою очередь отметила, что при Трампе Украина бы уже потерпела поражение, и выразила мнение, что европейские союзники рады тому, что Трамп проиграл выборы в 2020 году. Она также предположила, что президент России Владимир Путин воспользовался бы слабостью Трампа в этой ситуации.
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Трамп подчеркнул, что лично знаком с обоими лидерами и имеет хорошие отношения с ними. Он выразил уверенность, что их уважение к нему поможет достичь договоренностей.
«Я поговорю с одним, я поговорю с другим, я сведу их вместе. Этой войны никогда бы не было, если бы я был президентом», — заявил Трамп, добавив, что нынешний президент США Джо Байден не способен эффективно общаться с российским лидером, что, по его мнению, только ухудшает ситуацию.Отвечая на вопрос о том, является ли победа Украины в интересах США, Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован в достижении соглашения и завершении конфликта.
Вице-президент США Камала Харрис в свою очередь отметила, что при Трампе Украина бы уже потерпела поражение, и выразила мнение, что европейские союзники рады тому, что Трамп проиграл выборы в 2020 году. Она также предположила, что президент России Владимир Путин воспользовался бы слабостью Трампа в этой ситуации.
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Елена Перлова