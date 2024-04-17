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«Водит за нос»: Президента Франции призвали позвонить Зеленскому, а не сотрясать воздух

Константинов: Макрон с идеей перемирия надеется «водить за нос» Россию
17 апреля 2024, 02:11
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон с идеей перемирия на время проведения летней Олимпиады надеется Россию «водить за нос». Он отметил, что эта древнегреческая традиция уже давно не соблюдается.
До этого радиостанция RMC сообщила, что французский президент надеется на «олимпийское перемирие» на время Олимпийских игр в Париже и ожидает помощи в этом вопросе от председателя КНР Си Цзиньпина.

Константинов отметил, что французский лидер вспоминает только об одной древнегреческой традиции, которая не соблюдается никем в современной истории. Он напомнил про военные действия США во Вьетнаме во время Олимпиады в Мехико, теракт на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972-м, агрессию Михаила Саакашвили против Южной Осетии во время Олимпиады в Пекине.



«Макрон попросту надеется водить нас за нос. Но дальше собственного при этом не видит», — заявил Константинов.
Как считает собеседник издания, Макрон является «неуважаемым персонажем».

В заключении глава парламента посоветовал Макрону позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием перестать обстреливать ЗАЭС и другие объекты.

«А так его заявления — просто пустое сотрясание воздуха», — подчеркнул Константинов.
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Россия обратилась к ООН по поводу ситуации на Ближнем Востоке
Захарова: Совбез ООН должен предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке
16 апреля 2024, 23:44

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе выступления на телеканале «Россия-1» заявила, что Совет безопасности Организации Объединенных Наций должен сделать все необходимое для того, чтобы не допустить эскалацию на Ближнем Востоке.
Захарова указала на риск дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, которая может быть спровоцирована в текущей ситуации.

«Мы исходим из того, что ситуацию ни в коем случае нельзя провоцировать для дальнейшей эскалации. И нужно сделать все, чтобы Совет Безопасности ООН начал работать», — заявила дипломат.
Напомним, 1 апреля ВВС Израиля атаковали здание генконсульства Ирана в Дамаске. В результате погибли 7 офицеров Корпуса стражей исламской революции, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников.

До этого сообщалось, что МАГАТЭ отзывает своих сотрудников с ядерных объектов Ирана. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Эрдоган подтвердил договорённость о визите Путина в Анкару
16 апреля 2024, 23:11

Фото: Сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что у него есть договоренность с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что он посетит Анкару, о точную дату визита еще не определили. Об этом турецкий лидер рассказал корреспондентам после заседания правительства, сообщает телеканал NTV.
«Мы с господином Путиным часто проводим телефонные переговоры. Относительно его визита в Турцию дата пока не определена. Надеюсь, в скором времени в этом вопросе появится конкретика», - передает слова Эрдогана телеканал.
Ранее сообщалось, что Турция два месяца вела переговоры о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море с Украиной и Россией, но Киев сорвал соглашение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

До этого дипломат рассказал о сложной ситуации с турецко-российскими платежами.

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#президент
#лидер
#рф
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#турция
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МАГАТЭ отзывает своих сотрудников с ядерных объектов Ирана
16 апреля 2024, 22:46

Фото: Istockphoto / Дмитрий Ларичев

Международное агентство по атомной энергии решило временно отозвать своих специалистов с иранских ядерных объектов. Причина – напряжённая ситуация на Ближнем Востоке, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Из-за напряжённой ситуации в регионе МАГАТЭ приняло решение отозвать своих инспекторов с иранских ядерных объектов», – написал дипломат в своём телеграм-канале.
При этом в тот же день глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что эскалация в Ближневосточном регионе не повлияла на работу инспекторов организации. Помимо этого, он рассказал о намерении в ближайшие недели посетить Иран и обсудить вопрос наличия в стране больших объёмов обогащённого урана.

Ранее сообщалось, что 13 апреля Иран атаковал Израиль беспилотниками и баллистическими ракетами. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху тогда объявил, что атака успешно отражена. А вот президент еврейского государства Ицхак Герцог назвал её объявлением войны.

Ситуация в регионе на фоне этого продолжает оставаться напряжённой.

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Офис Гутерреша: у ООН нет возможностей и мандата определять, кто атакует ЗАЭС
16 апреля 2024, 22:38

Фото: iStock/Wlad74

Официальный представитель генсека организации Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик заявил, что ООН не обладает криминалистическими возможностями и мандатом, чтобы определять, кто конкретно обстреливает Запорожскую АЭС. Об этом Дюжаррик сообщил во время брифинга.
Дюжаррик отметил, что подобные возможности отсутствуют и у МАГАТЭ. При этом, по его словам, у МАГАТЭ «очень четкий и технический мандат», который предписывает организации работу непосредственно с атомными станциями и ядерной энергией.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет уверен, что ВСУ атакуют Запорожскую АЭС по одобрению американских властей.

За последнее время участились атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Украинская армия использует различные виды оружия для осуществления террористических атак атомной станции.

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США предоставили гарантии, которые потребовал суд по делу Ассанжа
Reuters: США дали гарантии, которые требовал суд в Лондоне по делу Ассанжа
16 апреля 2024, 22:30

Фото: iStock/brightstars

Вашингтон предоставил гарантии, которые потребовал Высокий суд Лондона от США в рамках дела об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что супруга Ассанжа Стелла раскритиковала в социальной сети X гарантии Вашингтона. По ее мнению, США прибегли к «уклончивым словам».

По информации источника, после предоставления стороной обвинения необходимых гарантий 20 мая снова пройдут слушания по делу Ассанжа.

Ранее сообщалось, что в Высоком суде Англии и Уэльса в Лондоне прошли двухдневные слушания по вопросу экстрадиции или апелляции Джулиана Ассанжа. Последнему, обвиняемому в 18 преступлениях, грозит в общей сложности до 175 лет лишения свободы. Политолог Юрий Светов высказал предположение, что при экстрадиции основателя WikiLeaks программиста Джулиана Ассанжа в США с ним может произойти несчастье.

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США продлили запрет на прием кораблей, связанных с Россией

В лондонском суде состоялось заседание по делу Джулиана Ассанжа
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США продлили запрет на прием кораблей, связанных с Россией
Байден продлил на год запрет на прием в портах США судов, связанных с Россией
16 апреля 2024, 21:42

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Джо Байден продлил запрет на прием в американских портах морских судов, которые ходят под флагом России или связанны со страной другим образом. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
По информации источника, запрет, который ранее был введен 21 апреля 2022 года, будет продлен еще на один год. Отмечается, что действия РФ в отношении Украины представляют собой чрезвычайную угрозу для безопасности Штатов.

Уточняется, что заход кораблей с российским флагом в порты США будет разрешен в случае чрезвычайных обстоятельств: по медицинским причинам и другим гуманитарным соображениям.

Ранее заместитель командующего объединенного командования военно-морских сил НАТО вице-адмирал Дидье Малетерр пугает Европу якобы исходящей от России угрозой «подводной гибридной войны».

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Токаев назвал глупостью борьбу с русским языком
16 апреля 2024, 20:48

Фото: сайт Кремля

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нагнетание истерии вокруг русского языка и борьба с ним являются глупостью. Об этом Токаев сообщил в рамках поездки по Костанайской области.
Токаев отметил, что в Казахстане русский язык «используется по конституции наравне с казахским языком», поэтому в этом отсутствуют какие-либо противоречия. Президент добавил, что нужно разговаривать на том языке, который удобен.

Токаев подчеркнул, что он толерантен в данном вопросе.

Напомним, в 2022 году Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением о создании под эгидой СНГ международной организации по поддержке и продвижению русского языка.

Ранее сообщалось, что в Восточной Финляндии задумали закрыть школу, вот уже более 20 лет специализирующуюся на изучении русского языка и культуры.

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#люди
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Военкор Коц рассказал, как назначение командира «Ахмата» отразится на бойцах «Вагнера»
16 апреля 2024, 19:41

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал назначение на должность замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова. Своим мнением он поделился в телеграм-канале.
По словам военкора, назначение Алаудинова выглядит логичным, однако есть некоторые опасения. Коц пояснил, что в спецназе «Ахмат» служат бывшие бойцы ЧВК «Вагнер», которые пришли в подразделение «под личные гарантии Апти Ароновича».

Влившимся в «Ахмат» бойцам пообещали сохранить их самобытность, символику и, главное, систему управления, ​пояснил он.

Коц выразил надежду на то, что с уходом командира, условия работы всех его подразделений если и будут меняться, то только в лучшую сторону.

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#вагнер
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Кадыров заявил, что командира «Ахмата» Алаудинова назначили на новую должность
16 апреля 2024, 19:21

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Апты Алаудинова, командира батальона «Ахмат» и соратника главы Чечни Рамзана Кадырова, назначили на новую должность. Об этом глава республики написал в Telegram-канале.
Кадыров отметил, что Алаудинов продолжит деятельность в должности командира спецназа. Глава Чечни выразил уверенность в том, что в новой должности Алаудинов покажет свои лучшие качества и оправдает доверие российского лидера Владимира Путина.

Кадыров добавил, что Алаудинов является «без преувеличения настоящим боевым генералом».

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин назначил послом РФ в Румынии Владимира Липаева. Другим указом российский лидер освободил от должности посла в Румынии Валерия Кузьмина, который этот пост с 2016 года.

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