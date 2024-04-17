Фото: сайт Кремля
Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон с идеей перемирия на время проведения летней Олимпиады надеется Россию «водить за нос». Он отметил, что эта древнегреческая традиция уже давно не соблюдается.
До этого радиостанция RMC сообщила, что французский президент надеется на «олимпийское перемирие» на время Олимпийских игр в Париже и ожидает помощи в этом вопросе от председателя КНР Си Цзиньпина.
Константинов отметил, что французский лидер вспоминает только об одной древнегреческой традиции, которая не соблюдается никем в современной истории. Он напомнил про военные действия США во Вьетнаме во время Олимпиады в Мехико, теракт на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972-м, агрессию Михаила Саакашвили против Южной Осетии во время Олимпиады в Пекине.
В заключении глава парламента посоветовал Макрону позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием перестать обстреливать ЗАЭС и другие объекты.
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Константинов отметил, что французский лидер вспоминает только об одной древнегреческой традиции, которая не соблюдается никем в современной истории. Он напомнил про военные действия США во Вьетнаме во время Олимпиады в Мехико, теракт на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972-м, агрессию Михаила Саакашвили против Южной Осетии во время Олимпиады в Пекине.
«Макрон попросту надеется водить нас за нос. Но дальше собственного при этом не видит», — заявил Константинов.Как считает собеседник издания, Макрон является «неуважаемым персонажем».
В заключении глава парламента посоветовал Макрону позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием перестать обстреливать ЗАЭС и другие объекты.
«А так его заявления — просто пустое сотрясание воздуха», — подчеркнул Константинов.Читайте также:
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Алина Юрчак