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Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что всем оружием, поступающим на Украину со стороны США и ЕС, управляют западные инструкторы.
По его мнению, украинским военным управление такой техникой не доверяют.
А политолог Дмитрий Журавлев заявлял, что запрет США на использование украинской армии их оружия против российских территорий, по сути, является формальностью.
Ранее сообщалось, что Госдеп США намерен создать фонд для противодействия России в Африке.
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«Украинским военным не доверяют системы слежения, наведения и пуски. Лишь обслуживание заряжающего устройства. Плюс идёт наведение через космос. Вся военная космическая группировка НАТО сегодня работает на эти цели. Поэтому разговоры о том, что Запад разрешит Украине обстрелы по территории Российской Федерации, Запад это разрешает сам себе», — прокомментировал в беседе с RT Водолацкий.
А политолог Дмитрий Журавлев заявлял, что запрет США на использование украинской армии их оружия против российских территорий, по сути, является формальностью.
«Запрет существует не как запрет. Нигде не написано: «Нельзя стрелять по России». Оружие, ввозимое Штатами, может быть применено с их согласия», — высказывал своё мнение в беседе с «Вечерней Москвой» Журавлев.
Ранее сообщалось, что Госдеп США намерен создать фонд для противодействия России в Африке.
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Мелисса Тимофеева