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Капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что, хоть США и выделяют финансовую помощь Украине, но её недостаточно для хорошей обороноспособности.
«Впечатление, что Штаты хотят избавиться от Украины. Зеленскому дали $200 млн, сумма приличная для самого Зеленского и его челяди, но этого маловато для боеприпасов, когда линия фронта — тысяча километров. А это значит, что Украина постоянно отнимает деньги у США. Американцы послали в Киев своего представителя, который должен оценить обстановку и сказать, чтобы ВСУ ушли в оборону», — прокомментировал ситуацию в беседе с Pravda.Ru Дандыкин.
При этом, отметил специалист, всё, что будут делать ВСУ, находится фактически под контролем ВС РФ, а поэтому украинские войска постоянно будут подвергаться ударам нашей армии. Он отметил, что российские силы уже сейчас наносят ракетные и авиационные удары в глубину обороны противника, уничтожая логистику, штабы, центры управления и т.д.
«Я спрашиваю у хлопчиков, которых мы берём в плен, что, дескать, это ли вам завещали ваши отцы и деды? Я говорю: «Ты за что вообще воюешь?» Отвечает: «Ну, за Украину…» Я — ему: «За какую Украину, это же не спортивная команда!» Это же не так устроено. Поэтому я интересуюсь у пленных, что в их понимании сегодня Украина, ведь киевский режим продал земли страны, не спросив население», — отметил в эфире «Царьграда» Балицкий.
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Мелисса Тимофеева